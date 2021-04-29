自我隔离期间再检疫 申成禄确诊冠病

（综合讯）曾演出《来自星星的你》《皇后的品格》等剧，担任综艺节目《家师父一体》固定班底的韩国男星申成禄，昨天和另一名女星赵香气确诊感染冠病。日本小杰尼斯男团Travis Japan也传来七成员中有六人中招。

据悉，申成禄于23日得知音乐剧《德古拉》同台演员孙俊浩确诊染疫的消息后随即进行检疫，并在24日获得阴性（未染疫）的结果。他随后接受防疫当局的指示，不论检查结果如何都自主隔离，但他在自我隔离期间感觉身体异常，为此再次自发性进行检疫，于27日得知检疫结果为阳性（确诊染疫）。

其所属经纪公司HB娱乐说，目前申成禄正在生活治疗中心接受治疗。由于他也在主持综艺《家师父一体》，同为主持人的车银优、李升基是否受影响也引起热议。不过制作组说：“我们得悉申成禄是在录影节目后才与确诊者接触，所以节目其他成员会如常进行下一次录影。”

女星赵香气也染疫

女星赵香气也传来确诊消息，她最近拍摄CTS电视节目，知道有演出者染疫后接受检测，其后确诊，现正进行自我隔离。

小杰尼斯男团 七成员六人中招

另一方面，日本杰尼斯事务所也发表声明，旗下小杰尼斯七人男团Travis Japan的六名成员与一名经纪人确认感染冠病，其中中村海人在去年12月就曾染病，这是他第二度确诊。

Travis Japan原定于26日与27日在札幌举行公演，26日抵达北海道后，吉泽闲也发烧到39度，怀疑感染冠病，于是取消演唱会，全员接受核酸检测才发现多人都已感染病毒。