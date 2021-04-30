《玩命钞劫》中为儿复仇 斯坦森：当爸后有助诠释角色

53岁“地表最帅光头”Jason Statham（杰森斯坦森）在动作新电影《玩命钞劫》（Wrath of Man）饰演一个为儿子复仇的父亲，现实中他2017年才首当爸爸。他在接受《联合早报》电邮访问时说，当了爸，有助于他诠释爸爸的角色。

他说：“能让你去想象，如果失去孩子该怎么办，如何重新站起来？这也是我与导演Guy Ritchie（盖里奇）不断谈论的点。”

作风硬派 身手惊人

斯坦森在《玩》饰演行事作风硬派的神秘男H，在运钞车公司工作，每周在洛杉矶街头运送巨款。在一场劫案中，H展现的惊人身手震惊了所有同事，众人纷纷猜测他究竟是何方神圣。随着劫案接二连三发生，H成为运钞车保全的真正动机逐渐明朗。

《玩》由玛丹娜的前夫——英国鬼才导演盖里奇执导，也是斯坦森与他阔别16年再度合作，两人合作的首部电影《两根枪管》（Lock, Stock And Two Smoking Barrels）精准展现英国社会低层劳工混迹的“江湖”，在东京影展获奖。斯坦森说，此片在英国票房很好，记忆美好。两人后来也合作了“Snatch”和“Revolver”。谈到再合作，他认为是世上最美好的事：“我们各自在这个圈子也走了很长一段路，再合作，想要知道彼此是否有任何变化，但事实是还没有。”

斯坦森身高180公分，出生英国，曾是英国国家跳水队的跳水运动员，在1992年的世界锦标赛中获第12名。他当过时装模特儿、黑市“送货员”，他与演戏结缘是因法国时装公司Connection，后者让他获得参演处女电影《两根枪管》的机会。他的银幕形象是猛汉，亦忠亦奸。他曾与李冰冰在2018年的惊悚片《巨齿鲨》（The Meg）演出情侣。

不拍华而不实的动作

谈到《玩》的角色H，斯坦森认为是复杂的人，最重要是要当个父亲，儿子遭杀后，他就是要找出凶手，他也认为H很神秘：“这样故事才会有趣。他去当运钞车保全，他得守住自己的秘密，不让旁人知道他的真正身份与目的，以及他的能力。我颇喜欢诠释这个角色。”

他说，拍摄前，并没到运钞车或类似的公司揣摩演技，因为导演脑海中已很清楚知道他所要的整部影片是长什么样子，此外H是为了复仇才去运钞车公司工作，“实际上他并非太精通他们的工作。”

火爆的动作戏让人看得肾上腺素飙升，斯坦森透露，导演在动作上保持真实感，“不要让我做既酷又华而不实的动作，所以采用非常实在的方式，每天到拍摄现场，让演员进入片中的空间，感受到绷紧，再看他会如何反应。”

《玩命钞劫》已在本地公映。