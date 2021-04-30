“U选1000”今晚终极倒数

（本地讯）由电台UFM100.3主办“U选1000”进入倒数阶段，今年榜单上见网络神曲异军突起，与众多经典并驾齐驱！

已揭晓部分，排名第322的是胡66（胡睿）的《空空如也》，原唱是《飞鸟和蝉》的任然，两个版本在网上皆有超高点击量；胡66的歌词版在YouTube的点击量超过1200万次，任然原版更超过了5000万次。榜单上排名第211的是阿涵（周思涵）的《过客》，第174名是小潘潘和小峰峰合唱的YouTube点击量亿级神曲《学猫叫》。其他入榜的网络神曲还包括：孙语赛和萧全合唱的《不仅仅是喜欢》（第178名）、棉子《勇气》（第136名）、六哲《毕竟深爱过》（第131名）、陈雪凝《绿色》（第110名）。

除此之外，邓紫棋、薛之谦、华晨宇、林俊杰、尤长靖、周兴哲、费玉清、陈零九、王杰和张学友等不同世代的偶像齐聚百大；另还有音乐综艺踢馆魔王、《青春有你》人气偶像、《明日之子》巨星选手等。

“U选1000”终极倒数今天傍晚5时30分起于UFM面簿（www.facebook.com/UFM1003）直播同步K歌，打造万人在线KTV，一定要锁定！

听众可通过广播收听或下载awedio应用免费收听，全球听众都可通过App Store和Google Play下载。

“U选1000”是由新加坡农产品牌成春农场赞助。