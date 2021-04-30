防疫措施放宽后首场演出 皓皓朱莉莉5月开双人演唱会

政府放宽演唱会防疫条例后，在滨海艺术中心的第一场超过250名观众的演出，迎来本地歌台红星皓皓和“小明珠”朱莉莉，他们呼吁打完疫苗的观众，可以带双亲去看他们的首次“双拼”演唱会庆祝。

首次唱进滨海艺术中心

皓皓和朱莉莉在本地歌台耕耘数十年，歌迷众多，但两人是第一次唱进滨海艺术中心，举行“双人拼盘”演唱会，时间选在母亲节和父亲节之间的5月底，以“双亲我要为你歌唱”为名，就是希望歌迷能携带父母一起到场庆祝双亲节。

节目策划人陈明佩告诉《联合早报》，两人这次将大唱广东歌、福建歌、华语歌，也准备了私伙服装上场，确保视觉效果，希望做到和歌台不一样。她说，滨海艺术中心的演出走精致路线，一般票价过百元，所以这次演出票价在50元上下，相当罕见。

过去皓皓和朱莉莉办过个唱，但嘉宾请一大堆，陈明佩说，这次的双拼演唱会，两人除了独唱、合唱、对唱，无法不把实力全掏出来。

没打疫苗的观众入场前须接受检测

这是政府放宽演出座位人数限制后，滨海艺术中心首场大型售票演唱会，由于观众人数超过250名，还没打完二剂疫苗的观众，入场前须接受筛检，也就是说，观众最好提前一小时到达现场先做拭子检测，30分钟后即可知道检测结果，通过后才可进场。在活动至少两周前已打完二剂疫苗的观众，则可以豁免拭子检测，但须出示疫苗接种证明，经验证后才可进场。

“双亲我要为你歌唱”2021演唱会将于5月29日（星期六），在滨海艺术中心音乐厅举行两场，时间是下午3时和晚上7时30分，门票分40元、50元、60元三种。购票热线：63485555或上网www.sistic.com.sg、www.biztmgp.com。