王牌对王牌6 The King Vs The King 6(首播)

Hub都会台(星和Ch111/825) 晚上8.00

竞技真人秀欢乐回归。第六季由沈腾、贾玲、华晨宇和关晓彤组成固定MC“王牌家族”,每期与嘉宾队比赛,通过才艺比拼,游戏竞技,决战出王牌中的王牌。

奔跑吧9 Keep Running Season 9

e乐(新电信Ch11/501) 晚上10.10

7名大咖艺人郑恺、李晨、Angelababy杨颖、沙溢、黄旭熙、宋雨琦、蔡徐坤主持,依据每期主题玩一系列游戏、追逐战,取得更多提示,完成最终任务“撕名牌”环节。每期胜出的队伍将获得奖品,每季诞生一组总冠军队伍。

天之娇女 Proud of You

佳乐台(新电信Ch502) 周一至五 晚上7.00

主演:黄少祺、韩瑜、林萱瑜、曾智希、王耿豪、梁家榕、江祖平。仁美和仁芯是连体婴姐妹,因一场意外,必须紧急分割,昏迷中的仁芯听到父母选择存活率较高的仁美,两姐妹的感情从此崩裂变质,成为一场永无休兵的战争。

Here's My Plan

Oh!K频道(星和Ch816,新电信Ch525)每周四、五 晚上7.40

金焕熙、柳秀英、李英珍、金道勋和李时佑主演。依据2020年MBC剧本创作大赛的获奖剧本创作。故事围绕着一个女孩报复那些该对自己悲惨痛苦人生负责的人。