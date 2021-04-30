“U选1000”网络神曲集

UFM100.3年度盛事“U选1000”今天（30日）傍晚5时30分之后将公布十大歌曲。和往年“U选1000”不同的是 —— 网络神曲开始受到关注。网络神曲是互联网时代的产物。传统音乐市场，制作、发行、宣传平台的门槛很高，在网络神曲产生之前，普通音乐爱好者大多数无法达到门槛。而网络神曲，制作成本低、发行门槛低、宣传成本也低。

《老鼠爱大米》可以说是第一代网络神曲，家喻户晓。尔后许多圆梦歌手深耕这个领域，渐渐形成匹敌正规歌手的新势力。这当中，尤以《学猫叫》、《过客》等作品，在YouTube获得亿级点阅，媲美周杰伦、邓紫棋等人重金打造的作品。

任然的《飞鸟和蝉》更勇夺Spotify新加坡2020年度冠军中文歌。可见其受欢迎程度。如今已经发展成熟的网络神曲，主要套路是用尽可能低的制作成本，突出歌手的独特嗓音、洗脑旋律和新奇的歌词。由于作词人大多没有受过“训练”，歌词题材、角度可以说天马行空。

一起来看看网络神曲在“U选1000”榜单上的成绩！

No. 322《空空如也》胡66

腾讯酷狗直播，签约主播，翻唱达人。这首歌的原唱是《飞鸟和蝉》的任然，两个版本在网上皆有超高点击率。雪无影作词、作曲，任然原唱版本于2017年12月28日发行。

歌词版在YouTube点击率，胡66版本超1千2百万，任然原版超5千万。

（由于系统会不定时更新，文中所提到的YT点击率以截稿时为准。）

胡66

任然

No. 211《过客》阿涵（周思涵）

《过客》是由阿涵（周思涵）作词、作曲并演唱的一首歌曲，发行于2016年12月08日。歌词版在YouTube点击率超1亿。

No.178《不仅仅是喜欢》孙语赛/萧全

《不仅仅是喜欢》是由萧全作词作曲，萧全、孙语赛演唱的歌曲。该曲收录于2018年3月6日发行的EP《不仅仅是喜欢》中。歌词版在YouTube点击率超6千万。

No. 174《学猫叫》小潘潘/小峰峰

《学猫叫》是小潘潘和小峰峰共同演唱的歌曲，由小峰峰创作词曲，发行于2018年4月23日。MV在YouTube点击率超1亿。

No. 136《勇气》棉子

歌曲《勇气》，由棉子演唱，夏飞作词，潘柯夫作曲，于2019年12月22日发行。

歌词版在YouTube点击率超2千4百万。

No. 131《毕竟深爱过》六哲

《毕竟深爱过》是六哲演唱的歌曲，由罗小虎、陈志峰作词，六哲、罗小虎编曲。发行于2017年3月17日。

歌词版在YouTube点击率超3千6百万。

No. 110《绿色》陈雪凝

《绿色》是由陈雪凝作词、作曲并演唱的歌曲，发行于2019年2月14日。

歌词版在YouTube点击率超6千1百万。

No. 96《往后余生》王贰浪

《往后余生》是由王贰浪翻唱的一首歌曲 。原唱：马良，词曲：马良。马良原版于2018年5月16日发行。王贰浪翻唱版的歌词版在YouTube点击率超7千5百万。

No. 89《芒种》音阙诗听 赵方婧

《芒种》是由假寐作词，殇小谨作曲，音阙诗听和赵方婧演唱的歌曲，收录于专辑《二十四节气》，发行于2019年6月6日。歌词版在YouTube点击率超5千6百万。

No. 69《无名之辈》陈雪燃

《无名之辈》是电视剧《亲爱的，热爱的》主题曲，由唐汉霄作词、作曲，陈雪燃演唱。2020年东方卫视跨年演唱会进行翻唱。歌词版在YouTube点击率超1千3百万。

No. 65《像鱼》王贰浪

《像鱼》是由周有才作词、作曲，王贰浪演唱的歌曲，发行于2018年12月11日。 收录于同名专辑《像鱼》中。歌词版在YouTube点击率超3千5百万。

No. 64《嚣张》en

《嚣张》是由李艺皓作词、作曲，en演唱的歌曲，发行于2019年8月7日。这位歌手非常神秘，网上没有照片。歌词版在YouTube点击率超3千8百万。

No.47《你的酒馆对我打了烊》陈雪凝

《你的酒馆对我打了烊》是由陈雪凝作词、作曲并演唱的歌曲，正式发行于2019年2月19日。歌词版在YouTube点击率超5千4百万。

No.46《与我无关》阿冗

《与我无关》是阿冗演唱的一首歌，由张芷芮、席雨、豪斯Music作词，席雨、豪斯Music作曲。歌词版在YouTube点击率超4千4百万。

No.44《后来遇见他》胡66

《后来遇见他》是歌手胡66演唱的一首歌曲，该歌曲发行于2020年3月20日。由《嚣张》的李艺皓作词、作曲。歌词版在YouTube点击率超1千8百万。

No.20《少年》梦然

称霸2020上半年。《少年》是由梦然作词、作曲并演唱的一首歌曲，于2019年11月14日发布。歌词版在YouTube点击率超3千4百万。

No.10《白月光与朱砂痣》大籽

《白月光与朱砂痣》是由黄千芊和王佳滢作词，黄千芊和田桂宇作曲，大籽演唱的歌曲，发行于2021年1月1日。歌词版在YouTube点击率超1千万。

No.9《阿拉斯加海湾》菲道尔

《阿拉斯加海湾》是由菲道尔和李康宁作词，菲道尔作曲，菲道尔演唱的歌曲，发行于2020年12月5日。歌词版在YouTube点击率超4百万。

No.3《飞鸟和蝉》任然

称霸2020下半年。Spotify Singapore 2020 冠军中文歌。《飞鸟和蝉》是由耕耕作词，Kent王健作曲，侯江浩编曲，任然演唱的歌曲，发行于2020年7月3日。歌词版在YouTube点击率超3千万。

（作者是UFM100.3副音乐总监）