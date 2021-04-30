阿杜习武抗压 5岁儿爱唱歌

走过罹患恐慌症，阿杜目前习武抗压。

暌违约1年多的本地歌手阿杜（杜成义）推出全新单曲《为爱而战》，日前晒出与5岁儿子在录音室的照片。阿杜说，5岁儿子爱听歌也爱唱歌，最近更经常在车里听他的歌曲。

阿杜昨天接受《新明日报》访问，提及儿子时语气喜滋滋，记者隔着听筒也能感受到他满满的爱，他说，儿子小时候听了很多儿歌，潜移默化，就会跟着唱，久而久之就爱上唱歌，除了听别人的歌曲之外，最近更喜欢听他的歌曲。

“我在车上都会播放自己的歌曲，可能他听久了，习惯了，所以每次一上车就会叫我太太播我的歌曲。偶尔还会改编我的歌曲乱唱。”

阿杜也透露目前在学钢琴的儿子表演欲很强。

记者对阿杜说，儿子是遗传了他的唱歌天份，可以好好栽培他成为“星二代”。

阿杜笑着回道：“他年纪还小，等他长大可能兴趣又不一样了！”

儿子爱唱歌像阿杜，性格呢？

“像妈妈。”

不过，对儿子，阿杜有一些些的小“埋怨”，就是经常黏妈妈，不黏他。

“他很喜欢黏着他妈妈，也爱向他妈妈撒娇，面对我就不会......”

记者笑说，阿杜可能是虎爸，把儿子给吓着了！

“不会呀，在家我是扮白脸，太太扮黑脸。”

30多场演出被喊卡

去年疫情暴发，阿杜的工作也停摆，失去30多场演出，待家日子却爱上韩剧。

阿杜告诉记者，因为疫情，他约有30多场的海外演出被喊卡，虽然如此，却有更多时间与家人相处，而在居家期间，他竟然成了韩剧迷，追看了不少韩剧，像《Voice》《黑道律师文森佐》《模范刑警》（The Good Detective）等。

阿杜说，他喜欢看悬疑及有推理性的韩剧，不太爱看爱情剧。

问阿杜，对自己未来有何规划？

“嗯，若疫情过去，希望能再开演唱会，未来也不排除上一些歌唱类型的电视节目。”

向翁清海学武

阿杜虽然走过恐慌症，但至今还是不能让自己处于过于紧张和有压力的状态，他说，无论处在什么状态，他都要让自己放轻松。

为了抗压，阿杜说，他和一群好友定期到翁清海的武术馆做暖身运动。

“医生曾建议我要多运动，有助于放松我的身心。之前我曾到健身室找私人教练帮我，但因为工作关系，无法持续。后来朋友建议我，一起去翁清海的武术馆，因为有伴，再加上我又认识清海，所以就到那里去健身。”