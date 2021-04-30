首度回应“霸凌”事件 黄俊雄：我当时很火很冲，斥林汐“要专业”

黄俊雄首度回应“霸凌林汐”事件，不满许振荣影射“躲问题”。

黄俊雄早前在节目《神秘嘉宾》爆料曾遭合作的台湾艺人霸凌，线索指向合作过《天之骄子》的李沛旭，许振荣后来在IG贴文，影射黄俊雄在拍摄《心点心》时霸凌旗下女艺人林汐，让事件再起风波。

黄俊雄和许振荣事后在新传媒牵线下通了电话，许振荣之后接受电台访问时说，“大家已经聊开”，但黄俊雄和林汐之间究竟发生什么事，许振荣不愿多说，只表示“我不想单方面说”。他指黄俊雄不太想公开，所以他给予尊重，“毕竟大家都是个体，如果他那边不聊，我们也不聊”。

否认‘躲问题’

黄俊雄和林汐之间究竟发生什么事？黄俊雄在昨晚（4月29日）播出的新传媒网络节目首度回应，坦承自己当时与林汐对戏时确实“很火，很冲”，但也不满许振荣影射他“有东西要躲”。

该节目访问多位本地艺人谈职场霸凌，黄俊雄受访时谈及看到许振荣的IG发文时，第一反应是，“发生什么事”，然后他回想，“可能有一件事”。

但黄俊雄不解许振荣为何翻出这件事，他说：“其实我这两三年一直跟你（许振荣）的很多艺人合作，也没有问题，而且我看到你也是很恭敬，很有礼貌，很尊重你。我觉得工作上有什么误会，就直截了当来问，比较容易解开。”

对于两人通电话之后，许振荣在电台访问中指黄俊雄不愿多聊，黄俊雄显得不满，认为许振荣在影射他“有东西要躲”，黄俊雄对此强调：“但我没有东西要躲。”并还原与林汐在片场发生了什么事。

当时两人在拍一场感情戏，镜头先拍黄俊雄，之后再拍林汐，黄俊雄觉得镜头即使没有在拍林汐，对方也应该给他对的表情，但对方没有。“我当时有点发飙，发火，说，‘你不可以这样的，要专业，不可以拍我的时候是一个样，拍你的时候是另一个样’，当然那时候我是很火，很冲。”

黄俊雄认为大家都会犯错，“我们三方都可以做得更好”，但也质疑许振荣在IG贴文，“你选择做这样的举动，是不是不是最明智的选择？”

黄俊雄终回应 许振荣感开心

针对黄俊雄的访问，许振荣回应《联合晚报》：“很开心黄俊雄出来回应这件事，大家现在知道彼此的想法。愿意说出来是好事，我也赞成每个人有各自不同的看法，就让大家以后做得更好。”