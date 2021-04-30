误爆何超莲已嫁 刘嘉玲道歉

（综合讯）刘嘉玲上微博《娱乐日报社》访谈，谈到首次在节目《对照记》以主持人身分访问别人，她说一定要做大量功课，“知道他是怎样的一个人生轨迹、什么个性的人、怎么样打开话闸子会比较舒服，我自己告诫我自己要做一个忠实的聆听者”。

她举例首集嘉宾何超莲时，不小心爆料：“我在她很小的时候见过她，现在她也结婚嫁人，而且嫁了一个我们中国很出名的男演员……”网民热烈讨论，“是不是说漏嘴了”“婚事突然就被别人给公布了”。

赌王三房千金何超莲和大陆男演员窦骁爱得甜蜜，赌王何鸿燊去年中的告别式，窦骁陪何超莲出席，当时被称“准女婿”，但双方没有讲过结婚的事。

《搜狐娱乐》针对刘嘉玲的爆料向窦骁求证，他否认结婚：“没有结婚，现在还在守丧期。”其实本月初何超莲在中国出席活动时被问到何时好事近，她说父亲去年5月离世，目前仍在守丧期，所以没有考虑婚事。

刘嘉玲昨天（4月29日）回复《苹果新闻网》澄清：“这是我好大的mistake（错误），我以为他们结婚了，但其实没有。”之后刘嘉玲又在微博向何超莲及窦骁道歉：“非常抱歉！在最近的一个采访中说你们已经结婚了，经了解这是一个美丽的误会，非常抱歉给你们俩添麻烦了，祝您们开心幸福。”

何超莲转发刘嘉玲的微博，留言：“刚工作完才看到新闻，谢谢嘉玲姐的祝福，有好消息再通知大家。”