《刻在我心底的名字》夺“U选1000”冠军歌曲

电台UFM100.3举办的年度盛事“U选1000”迈入第九届，“终极倒数”活动今天傍晚7时圆满落幕，卢广仲演唱的《刻在我心底的名字》以最高票勇夺冠军歌曲。这首歌的词曲创作者之一、本地音乐人陈文华现身活动现场，与DJ们和面簿直播的线上观众大合唱，为今年的“U选1000”画上圆满句点。

陈文华去年凭台湾电影《刻在你心底的名字》的主题曲《刻在我心底的名字》于台湾金马奖摘下最佳原创电影歌曲。在揭晓冠军歌曲之前，他现身活动现场并和DJ们一起唱这首歌。本地歌手林俊杰演唱的抗疫公益歌曲“Stay With You”去年荣登“U选1000”榜首，今年排名第二，第三名是中国大陆歌手任然的网络神曲《飞鸟和蝉》。值得一提的是，今年前进10大的网络神曲还包括来自马来西亚的马来创作歌手菲道尔（Firdhaus）演唱的《阿拉斯加海湾》（第9名）、大陆歌手大籽的《白月光与朱砂痣》（第10名）。

华语乐坛天王天后周杰伦（周董）、孙燕姿分别有37首和42首歌曲上榜，是最多作品入榜的男女歌手；乐团组合方面，亚洲天团五月天以34首歌曲继续独占鳌头。

“U选1000”由新加坡农产品成春鸡蛋赞助，完整榜单可上网ufm1003.sg查询。

【U选1000】2021《终极倒数》 年度最强歌单，我们FB直播揭晓，千万不要错过！ Posted by UFM100.3 on Friday, April 30, 2021

2021年“U选1000”10大歌曲

1.《刻在我心底的名字》／卢广仲

2.“Stay With You”／林俊杰

3.《飞鸟和蝉》／任然

4.《说好不哭》／周杰伦ft.五月天阿信

5.《温柔#MaydayBlue20th》／五月天ft.孙燕姿

6.《想见你想见你想见你》／八三夭

7.“Mojito”／周杰伦

8.《怎么了》／周兴哲

9.《阿拉斯加海湾》／菲道尔

10.《白月光与朱砂痣》／大籽