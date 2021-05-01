前300名歌曲票数差距小 “U选1000”《刻在我心底的名字》称冠

今年的冠军歌曲《刻在我心底的名字》也是台湾电影《刻在你心底的名字》的主题曲，去年摘下台湾金马奖最佳原创电影歌曲，本地音乐人陈文华是词曲创作者之一。陈文华受邀参与倒数活动，并跟DJ们一起演唱这首歌，为今年第九届“U选1000”画上圆满句点。

电台UFM100.3举办的年度盛事“U选1000”昨天（4月30日）傍晚迎来“终极倒数”，卢广仲的《刻在我心底的名字》高票勇夺冠军歌曲。

自冠病疫情去年初暴发以来，本地卡拉OK场所为配合防疫措施至今无法营业，UFM100.3为了一解大家的卡拉OK之瘾，今年“终极倒数”特别请“Teo Heng KTV Studio”赞助K歌系统，将报业中心大堂活动现场布置成卡拉OK包厢，营造大型KTV的温馨氛围，UFM全体DJ轮番出镜，隔空陪着听众揭晓10大歌曲。

今年的冠军歌曲《刻在我心底的名字》也是台湾电影《刻在你心底的名字》的主题曲，去年摘下台湾金马奖最佳原创电影歌曲，本地音乐人陈文华是词曲创作者之一。陈文华昨天受邀参与倒数活动，并跟DJ们一起演唱这首歌，为今年第九届“U选1000”画上圆满句点。

本地歌手林俊杰演唱的抗疫公益歌曲“Stay With You”去年荣登“U选1000”榜首，今年以少过300票的差距排名第二。UFM100.3副音乐总监胡天培受访时说：“今年我们换了投票方式，每个听众限投50票，所以呈现跟往年比较不一样的状况，前300名歌曲的票数咬得很紧，差距很小。”

晋级前300名网络神曲呈增加趋势

第三名是中国大陆歌手任然的网络神曲《飞鸟和蝉》，今年进入10大的网络神曲还有来自马来西亚的马来创作歌手菲道尔（Firdhaus）演唱的《阿拉斯加海湾》（第九名），大陆歌手大籽的《白月光与朱砂痣》（第10名）。

相比往年，本届晋级“U选1000”前300名的网络神曲有增加趋势，百大中有12首是网络神曲，1000大歌曲中则共有19首，包括梦然《少年》（第20名）、胡66《后来遇见他》（第44名）等。

胡天培说，网络神曲是互联网时代的产物，发行公司也不是大厂牌，“传统音乐市场的制作、发行和宣传平台的门槛很高，在网络神曲产生之前，普通音乐爱好者大多数无法达到门槛，而网络神曲制作成本低，发行门槛和宣传成本也低。”

华语乐坛天王天后周杰伦、孙燕姿分别有37首和42首歌曲上榜，是最多作品入榜的男女歌手；乐团组合方面，亚洲天团五月天以34首歌曲继续独占鳌头。

昨天的“终极倒数”活动遵循资讯通信媒体发展局的安全管理措施，现场全体DJ包括工作人员严控在20人之内。线上直播方面，每次出镜人数不超过四人；出镜的DJ没戴口罩，但都保持安全距离；其他没有出镜者都戴着口罩。根据电台提供的数据，昨晚最高同步在线观看直播的人数超过6500。

“U选1000”由新加坡农产品成春鸡蛋赞助，完整榜单可上网ufm1003.sg查阅。

2021年“U选1000”10大歌曲

1.《刻在我心底的名字》／卢广仲

2.“Stay With You”／林俊杰

3.《飞鸟和蝉》／任然

4.《说好不哭》／周杰伦、五月天阿信

5.《温柔#MaydayBlue20th》／五月天、孙燕姿

6.《想见你想见你想见你》／八三夭

7.“Mojito”／周杰伦

8.《怎么了》／周兴哲

9.《阿拉斯加海湾》／菲道尔

10.《白月光与朱砂痣》／大籽