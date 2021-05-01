再一次闪烁 订户 来自 / 联合早报 文 / 戚玉武 发布 / 2021年5月1日 5:00 AM 华裔导演赵婷凭《游牧人生》获得奥斯卡最佳导演、最佳影片。（路透社） 字体大小: 小 中 大 奥斯卡刚刚落幕，得奖名单新鲜出炉，最佳女配角由韩国尹汝贞获得，她是第二个获得此奖项的亚裔女演员。最佳导演由华裔导演赵婷获得，她是第三位获得此奖的亚洲导演，也是第一位获得此奖的华裔女性导演。这两个奖都是非常有分量的奖项，充分展现了好莱坞主流群体对亚洲电影人的实力和才华的认可。众所周知，在好莱坞，亚裔演员机会并不多，主要角色很少有考虑亚裔演员，或为他们而创作的。2018年，好莱坞电影《疯狂富豪》（Crazy Rich Asians）一炮而红，震动全世界，这部电影的主要演员都是亚裔，因为电影的爆红，突然让亚裔演员在好莱坞的关注度，甚至地位有所提升。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 尹汝贞 男女平等 古国友缘 水户德川家