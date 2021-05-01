奥斯卡刚刚落幕，得奖名单新鲜出炉，最佳女配角由韩国尹汝贞获得，她是第二个获得此奖项的亚裔女演员。最佳导演由华裔导演赵婷获得，她是第三位获得此奖的亚洲导演，也是第一位获得此奖的华裔女性导演。这两个奖都是非常有分量的奖项，充分展现了好莱坞主流群体对亚洲电影人的实力和才华的认可。

众所周知，在好莱坞，亚裔演员机会并不多，主要角色很少有考虑亚裔演员，或为他们而创作的。2018年，好莱坞电影《疯狂富豪》（Crazy Rich Asians）一炮而红，震动全世界，这部电影的主要演员都是亚裔，因为电影的爆红，突然让亚裔演员在好莱坞的关注度，甚至地位有所提升。