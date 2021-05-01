揪阿妹上“带货女王”节目 传林俊杰进账40万

（台北讯）本地“金曲歌王”林俊杰（JJ）揪“阿妹”张惠妹进摄影棚彩排，进账200万人民币（约41万新元）。

JJ日前推出首张英文EP《Like You Do》，昨日（4月30日）举办线上记者会，邀请此次合唱〈Bedroom〉的英国女歌手Anne-Marie畅聊；但日前却被台湾《苹果新闻网》直击，与天后“阿妹”张惠妹前往内湖的摄影棚，为中国带货女王薇娅办的狂欢节演出进行彩排，有传这次演出他俩至少各进帐200万元人民币（约41万新元）唱酬，但双方经纪人不愿证实。

根据台湾《苹果新闻网》报道，JJ周三下午穿着白色T桖、戴黑色潮牌口罩、斜背秀气款精品小包前往壹电视摄影棚，一待就是两小时，然后再乘车到内湖洲子街的工作室。周到的司机下车帮他撑伞，JJ走进工作室时回头挥手，看来心情很不错。

据报道，这次JJ是为中国带货女王薇娅办的狂欢节演出进行彩排，薇娅是中国淘宝直播的带货（推销商品）女王，2019年销售额超过30亿元人民币（约6.1亿新元），被中国网民封为“淘宝一姐”，2018年起，她每年都于5月21日举办“薇娅感恩节”，邀大明星到场表演，传今年邀请了JJ、张惠妹、孙燕姿、李荣浩、张靓颖等大咖歌手助阵，当天JJ正式与阿妹在内湖的摄影棚彩排。

Anne Marie在线上和JJ畅聊（图 / 互联网）

Anne Marie惊艳JJ嗓音

JJ推出英语EP，和“英伦冠军歌姬”Anne Marie首次合作。Anne Marie说：“第一次听到JJ的声音感到十分惊艳，没有想到男生的音域这么高，对JJ的嗓音印象深刻。”

对于这次推出英语EP，JJ挑战各种音乐元素，也跨界与各界优秀的音乐人合作，包括与Anne Marie合唱的单曲《Bedroom》。出道18年的他，称心情有如像新人一样兴奋，“西洋歌曲算是我的音乐启蒙之一，很开心能用我最熟悉的语言创作音乐分享给大家。”

卧房和电影院流男儿泪

JJ昨午为推出首张英文专辑《Like You Do》举办线上记者会，这次邀请合唱“Bedroom”的英国女歌手Anne Marie一起上线畅聊。

记者会上，提及这首歌紧密结合情绪，有媒体好奇JJ私底下难过时会否躲在房间里哭？

JJ直言自己只会在两个地方落泪，一是漆黑的电影院里，没人看得见，另一个则是房间，不只落泪，他还会将所有情绪释放出来。