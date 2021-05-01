戴口罩型空气清净机 古天乐成全场焦点

（综合讯）古天乐、林家栋和梁家辉3位香港金像奖影帝，昨晚（4月30日）联袂出席新片《金钱帝国：追虎擒龙》首映礼，该片演员阵容庞大，因新冠疫情仍然严峻，众人都紧实地戴着口罩，而近来事业多元发展的古天乐更是戴上最新的“口罩型空气清净机”，相较其他人戴着的一般医疗口罩，成为全场焦点，这款新品口罩要价近4000元台币（约200新元）。

“口罩型空气清净机”有医疗级滤网和硅胶面罩，标榜好空气带着走，不过，戴着这款新品口罩，讲话也不容易，古天乐像是在水底发声一样。传身家赚了50亿台币（约2.4亿新元）的古天乐，事业愈做愈大，旗下的天下一电影公司，近年除了拍戏、做配音、后期制作和签艺人外，最近扩及动画电影，首部海外投资的动画电影《一家人大战机械人》（The Mitchells’Vs. The Machines），首次跟好莱坞电影公司哥伦比亚影业及索尼动画合作拍摄，《一》片也已在Netflix上架，他也罕见地在片尾晒出和父母的合照。

50岁的古天乐在《金钱帝国》与林家栋饰演有共同目标的角色，他表示这次拍摄特别有默契，原来和大他3岁的林家栋，已经合作过22部戏，古天乐笑说：“这次伤心欲绝，下一部戏又饰演仇家，看完剧本简直想杀了他。”

林家栋也说：“演员训练班第一堂就教我要爱上对手。”笑指将爱意投射到古天乐身上，至于默契绝佳的二人能否接受拍摄同性恋题材，古天乐爽快地说：“我可以！”林家栋也不甘示弱：“下次有机会。”此外，古天乐也否认最近有报道指他购买豪宅，他表示近期都没有置产考虑。

63岁的梁家辉在《金钱帝国》中有老态造型，他笑说拍完皮肤也松弛了，最近趁疫情在家专心护肤。此外他为戏还刻意将前额头发剃掉，毕竟年过60，会不会担心剃掉头发后不能再长出来，他说：“是有点怕，不过好在自己老而弥坚。”他之后可能要到中国拍戏，会不会考虑接种疫苗，梁家辉说：“如果有必需就打，平时都自我隔离，自己年事已高，不过我没有三高，年年都有检查。”