被点名中国演艺“优质股” 陈一心：乐意去发展

被点名是闯荡中国演艺圈“优质股”，本地星二代陈一心回应：“我很荣幸！”

据悉，长信传媒集团总裁郭靖宇、长信传媒创办人与顾问何亚发见过本地星二代像向云、陈之财爱女陈一心、朱厚任帅哥儿子朱哲伟，认为潜力不错，可推介到中国市场。

一心可向往飞往中国演艺圈发展？

一心告诉《新明》：“我很荣幸他看到了我的潜能，我当然希望能被发掘更多、成长得更快！去中国发展，为什么不呢？我很乐意让自己具备更多进步的空间！”

不抗拒拍亲密戏

彭文淳、林少芬携手的悬疑力作《今宵多珍重》是一心首部电影，她拍摄时年方17岁。

《今》片中女星像台湾名模网红南苗、张子蕾与陈传多都有亲热甚至激情戏，一心不知是否因年纪太轻而“幸免”？她本身接受大尺度演出吗？

“哈哈哈，拍亲密戏最重要的是舒适感，我会先看剧本，了解它所要呈现的内容以及对我而言的接受度，我不认为年龄是个问题！”

此语一出，相信二十四孝父亲之财必定“吓出一身冷汗”，因为对演戏充满热诚的一心说：“我愿意接受所有类型角色，我认为那正是当演员的好处，可以尝试做自己现实里不会做的事。”

拍《今宵多珍重》对入行资历很浅的陈一心无疑是个挑战，她庆幸彭导与林少芬阿姨对她照顾有加。

一心不谙粤语，唱起广东民谣《月光光》却有板有眼，她供出：“我让那首歌在Spotify播放了几天，熟记旋律、节奏和韵律方便记忆，加上我妈妈（向云）也说广东话，所以我听懂了一些歌词。”

与陈传多默契最好

说到合作伙伴，一心赞同演妈姐的张子蕾为人真诚，表现得非常专业，拍完戏仍会想念她，至于年龄可当她“爸爸”的陈传多（相差约30岁），一心促狭说：“我们默契最好，因为他内心很年轻，为人脚踏实地，或许我们华语都很差，所以更合得来！哈哈哈！”

男友崇喆母亲去世，传她赴新山陪男友，一心无意评论，她说她在峇淡拍戏根本走不开，“我只能感谢科技，尽可能给予慰问。”

爱女首部电影 之财向云 评价如何？

之财与向云不约而同感激彭导与少芬给一心很多机会，拍摄过程中戏份增加不少，为爱女建立信心。

之财说：“一心得到大哥哥大姐姐照顾，演得很放松，戏份增加，她也很兴奋，我给她满分，满分不单是银幕上的演出，也为她戏外付出的努力而给，其他则交由观众评断。”

向云则笑说：“以一个新人来说，一心的表现让我有许多意外惊喜，我可以给她七八十分。”