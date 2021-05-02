疑似无线艺人吴伟豪 12秒不雅片外泄 他和家人已报警

（香港讯）疑似“翻版吴彦祖”吴伟豪的12秒不雅片外泄，无线高层乐易玲：他和家人已报警求助！

在无线长寿剧《爱·回家》饰演“朱凌凌”一角的22岁无线艺人吴伟豪近期是非不断。继早前被踢爆是花花公子后，昨天（5月1日）有疑似他的不雅短片流出，片段中的男子沐浴中，期间有自摸自慰的动作，片末拍到下体。

短片镜头直落，未经删剪，片长约12秒，片中的男子胸口有痣，而吴伟豪拍《爱》时曾裸露上身晒肌，其胸口位置亦有痣。港媒就此事联系吴伟豪，他选择“潜水”不回复。

港媒《东网》收到消息指吴伟豪决定报警求助，无线高层乐易玲向媒体承认此事，她说：“他与家人已到警署报案，警方已跟进追查。”

吴伟豪曾参演《律政强人》《幕后玩家》《夸世代》及《十八年后的终极告白》等超过30部剧集。他在《爱·回家》中与剧中的“金城安”周嘉洛是“安凌CP”，他更常常半裸上阵演出，故常被网民热议，更被冠以“翻版吴彦祖”。

早前，他被爆年背着大10岁的圈外女友跟不同女生搞暧昧，喜欢约不同女生去酒店度宅假（Staycation），其中一位对象是前港姐何泳芍。他不回应与圈外女友是否分手，也多次否认“泡妞”传闻，但形象已受影响。

黄心颖原本唱《爱》主题曲，当时因其偷吃事件而需要换歌，如今吴伟豪接二连三闹出丑闻，监制林建祥会如何处理？他说：“不清楚什么事，一切等公司安排。”