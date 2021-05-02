以前常‘添麻烦’现在较理性 邓超靠摸流浪猫放松

从前比较有压力、经常提问给朋友“添麻烦”，邓超自认现在更加理性，靠摸摸流浪猫放松，再把正能量发散出去。

中国大陆偶像男团选秀节目《创造营2021》一周前圆满落幕，90名学员经过近4个月的封闭式训练和几轮公演淘汰，最后由全民票选出11名学员组成限定男团“INTO1”正式出道。《创造营2021》今年2月中首播之前，节目组早在去年11月率先官宣邓超为男团发起人团团长，随后陆续公布宁静、周深、前韩女团f(x)成员刘逸云以及大陆限定男团R1SE队长周震南的导师阵容。

邓超在《创》中平易近人、温暖爱笑，带给学员和观众很多欢乐，现实生活中的他是否已如此？42岁的邓超接受《联合晚报》访问时表示，在节目中看到的都是他的真实情绪流露。

他说：“以前我是比较有压力的，经常去跟朋友提问题‘添麻烦’，但是现在我会更加理性，和家人待在一起也会得到温暖的治愈的反馈。在这里可以跟大家分享一个‘摸猫理论’，可以摸摸流浪猫，让自己轻松一点，再把欢乐的能量发散出去。”

有的星级导师会在选秀节目中显得有“距离感”，但邓超在《创》中经常和学员打成一片，他说：“我很喜欢跟大家打成一片，我觉得那也是学员们对我最大的认可。能和学员进行有爱的交流，也是我最盼望的状态。”

综艺感强 自带“笑”果

机智幽默的邓超的综艺感超强，来到《创》自带“笑”果，不过他不认为专业度和综艺感之间有冲突。

谈到如何在节目中拿捏两者，邓超表示自己有多年的影视经验，不仅有舞台经验，也导过片子，现在还会唱跳！

“从专业度来说首先我会根据学员具体的问题给出我的建议，而且我要保证这些建议一定是对他们当下未来有帮助的。综艺感的话就是和大家成为朋友，在紧张的比赛里尽力放松调节一下。”

邓超广为人知的是演员的身份，作为演员，他认为自己给予了学员什么样的提点和帮助？

他说：“作为演员，我的表演经验会更丰富，未来他们会有很多舞台演出、影视演出，其实这些是不分家的。”

浑身解数舞台唱跳 谦称是“最老练习生”

在导师的首秀舞台中，邓超使出浑身解数唱跳《喊出我的名字》，为了筹备演出付出不少努力和汗水，在曝光的彩排花絮中，他谦称自己是“最不懂的一个发起人”“最老练习生”。

怎么会有这样的想法？他说：“我就是想让自己保持年轻，想感受一下年轻人在做什么，他们喜欢什么，追求什么。”

他也指出，现在舞蹈变成了他的兴趣，他甚至“随时可以去舞蹈房练习”。

欣赏被淘汰的美国学员卢克

邓超乐见《创》学员们的飞跃与成长，点名欣赏第一轮被淘汰的25岁美国学员卢克。

他说：“上次告别的时候，卢克的态度让我很欣赏。他说自己很自卑，来到《创》是其他学员林豆、AK（刘彰）和井胧给了他自信心。”当时井胧赞卢克是A班的素质，AK则说卢克有饶舌的潜质。

邓超认为这些话对卢克来说是一生的鼓舞，也让我觉得《创》不仅仅是一个节目或比赛，“就像我微博写的，人生是一场马拉松”。

大陆偶像团体选秀今年迈入第四年，似乎到达了市场饱和点，邓超却不认同，他说年轻人一代接一代，不同批次的年轻人一定会有不同的面貌展示出来，而且偶像团体就是属于年轻人的。

◎新电信电视订户可通过e乐随选（新电信Ch11/501，遥控器黄色按钮）观看《创造营2021》，Cast Chinese Plus订户也可通过手机应用收看节目。