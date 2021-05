本地歌手郑可为时隔五年推出双语专辑“Why Don't You Let Go”,精选她出道至今发表过的10首歌曲,其中有好几首未曾数码发行,包括她出道的第一首单曲《可不可以》。专辑已经在各大音乐平台上架。

郑可为接受《联合早报》访问时说:“我早期的歌曲没有数码发行,只有当时买实体专辑的歌迷朋友听过,而现在的听歌方式不一样了,我近年也有一些新的粉丝,就决定把过去的歌曲收录成一张数码专辑,让听过的人重温,新朋友则可以听听我以前的歌曲。”

郑可为给一些歌重新制作,包括《可不可以》“So In Love”“Come Closer”,都有了“2021版”。除了歌迷朋友熟悉的歌曲,她也挑了几首当年没有主打的,例如“Why Don't You Let Go”,特地设为主打歌,还有她自己演奏二胡,充满中国风的《留恋》。她希望借着这次的专辑,让大家再次注意这些歌曲。

多年后重听昔日作品,心情如何?郑可为说:“其实在不同的阶段听,还是会感动,也还记得当时写歌时的情感。”

郑可为有两个儿子,老大墨墨三岁半,老二小偏偏九个月大。她说:“我现在的生活以两个小孩为重,但也不希望大家忘记我,推出这张专辑也是提醒大家,我不只是一个妈妈,也是一个歌手。”

笑言儿子有“韩国女友”

谈及如何兼顾工作与家庭,郑可为说:“虽然我有女佣,但还是希望自己带小孩,亲力亲为。还好我的工作比较灵活,时间较容易安排。自己照顾两个小孩的确蛮吃力,但这是我对自己的要求,我现在还在给老二喂母乳,有时候晚上工作或外出,也会牵挂孩子,会尽量早点回家。”

聊起两个宝贝,郑可为开心分享墨墨有“女朋友”了。原来墨墨在幼儿班最要好的朋友是一个韩国女孩,他跟妈妈说,他和这个女孩牵手。郑可为笑说:“我教墨墨跟女孩说saranghaeyo(韩语,意思是‘我爱你’),他说对方回应‘thank you, saranghaeyo’,他好高兴。”

两个儿子个性略有不同,郑可为说:“小偏偏很镇定,谁抱他都可以,他也挺壮的,现在的高度和体重已经是一岁小孩的标准。墨墨比较好玩、搞笑,也比较好动。我让他尝试上钢琴课,但他坐不住,可能让他学跆拳道吧,哈哈!”

不想只写小孩的歌

对于接下来的工作和生活规划,郑可为说:“我享受妈妈的角色,但有工作还是会接。疫情期间,演出机会是少了,但也做了一些线上演出。庆幸自己平时在社交媒体很活跃,近期接了蛮多线上活动代言。演唱会在逐渐恢复,我6月会有两场爵士演唱会。”

音乐创作方面,郑可为坦言遇到撞墙期,“我还在找灵感,也不想逼自己去写。小孩是带给我一些灵感,但之前已经写了一首歌给墨墨,我不想只写小孩的歌,还在寻找方向。”

她透露不久前上了梁文福博士的微型小说创作课。“就自由、纯粹、没有压力地写,不一定要发表,过程很有趣,找回了创作的初衷。”