新加坡国际电影节 今天起开放报名

第32届新加坡国际电影节（SGIFF）今天起开放亚洲长片与东南亚短片的参赛与参展报名。与此同时，也开放“东南亚电影实验室”（Southeast Asian Film Lab）与“青年评审团计划”（Youth Jury & Critics Programme）的报名。电影节也首次开放“东南亚制作人网”（Southeast Asian Producers Network）的报名。

电影节的“银幕大奖”设立于1991年，获亚洲电影人的注意，去年“亚洲剧情片”项目最高荣誉的“最佳亚洲剧情片奖”，由印度电影《里程碑》（Milestone）获得。

“东南亚制作人网”2017年开始举办，不曾开放，只是发出邀请给参与者，邀请过不少来自不同区域的制作人分享他们的宝贵知识与经验，并达到交流效果。这个平台也提供了电影人未来合作的可能性与机会。

电影节艺术总监郭敏容对《联合早报》说，冠病疫情暴发后，去年电影节采取戏院与线上的双轨模式举行，线上缺乏实体性，却让人看到电影界在人脉和创造机会方面的加强。“电影节的精神是为区域人才搭起桥梁，‘东南亚制作人网’今年将广泛地开放给申请者，旨在创造机会并扩大联络网以促进更大的合作。”

据所知，“东南亚制作人网”导师包括日本导演与制作人市山尚三，香港与美国电影人李少伟等六人。市山尚三曾制作贾樟柯导演的《任逍遥》、侯孝贤的《南国再见，南国》和北野武的《凶暴的男人》等电影。李少伟曾制作李安的《卧虎藏龙》与张艺谋的《英雄》等片。

8月16日前报名免付费

以上所有项目的报名截止日期是今年8月27日，8月16日前报名可豁免提交费（Submission Fee），过后报名则须付25美元（约33新元）提交费。报名网址：www.sgiff.com/call-for-entry-2021/。

第32届新加坡国际电影节今年11月25日至12月5日举行。