63岁鲁振顺明年完婚 与57岁女友积极备孕

（香港讯）63岁无线资深演员鲁振顺恋上41年前就认识的女同学Julie，两人计划明年10月于香港迪士尼举行婚礼，也积极为生育下一代做准备。由于Julie已年届57岁，鲁振顺指女友已经没有排卵，但仍希望透过中药调理身体，而鲁振顺也准备去验精。

鲁振顺入行多年，因多出演配角而被称为“绿叶王”，他早前接受电台访问时自曝婚讯，不仅获得外界的祝福，也粉碎了多年来性取向的传言。据港媒报道，两人近来到深水埗的一家老牌金行置办嫁妆，看中了价值72万港元（约12万3000新元）的钻戒，并透露已安排好新居，同时希望婚后上天能赐予他们一个孩子。

据悉，鲁振顺与从事保险业的Julie早在41年前就因参加华星天才歌星训练班而认识，但在训练班结束之后就没再联络，直到去年Julie看到鲁振顺在访问中表示期待黄昏恋之后，透过艺人梁竞徽的母亲取得他的联络，最终擦出爱火，并决定携手步入婚姻。

鲁振顺曾在一个访问中透露，29岁时曾向拍拖七年的女友求婚，惨被拒婚，分手后对方才自曝因不想影响他的事业，为他堕胎两次。当时他深受打击，加上事业不顺，欠债200万港元（约35万新元）险破产，更试过割脉自杀。死后翻生的他重新振作，在娱乐圈活跃至今。