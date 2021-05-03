从“小鲜肉到男神” 林俊杰阿杜回忆杀满满

（本地讯）本期是《优1周》20周年纪念版，特别邀请到新加坡两歌王——阿杜和林俊杰（JJ）共襄盛举。

两大歌王从当年的同门兄弟情，进化到今日的“Power Bromance”，阿杜打趣形容他们这一路走来从“小鲜肉到男神”，无独有偶，20多年的好交情也与《优1周》20周年“Always With U”庆生口号不谋而合。

林俊杰和阿杜难得合体上封面，唤回的何止满满回忆杀？聊起那些年的奋斗血泪史时，林俊杰加码自曝超励志的菜鸟新兵“抢C位”生存记，退伍后曾当过阿杜助理小弟的往事。不说不知，两人当年同住台北宿舍时，大师兄的恐慌症突然发作，还多亏小师弟及时送院急诊才脱险……有关两人更多精彩的爆料，请翻阅本周的独家封面人物专访。

其他精彩内容有：本地艺人的20岁面貌，本地长寿剧《味之道》的大结局探班，新综艺节目《超省钱！日本旅游攻略》，过去20年所经历过的美食风潮，“趴趴离岛逍遥游”系列带大家到南部岛屿的姐妹岛寻幽探胜，旅游则是去一趟不丹西部城市帕罗（Paro）。

第804期《优1周》已上架，每本售价$2，在各大超市及便利店均有出售。也可下载Magzter应用或到Magzter官网：bit.ly/2vquAMY购买。更多专访内容及娱乐、生活、保健资讯刊载于杂志。

本周送礼：Oasia Hotel Downtown酒店特别送出一份“Weekday Escapade”入住配套（两天一夜，价值$282，包括早餐和晚餐）。