九尾狐和人类的高甜瞬间 你中意哪个？

你喜欢九尾狐和人类的恋爱故事吗？去年热播的《九尾狐传》，在本地再度掀起追剧热潮。很快的，观众可以看到另一部网漫改编的韩剧《我的室友是九尾狐》。

九尾狐有可能变为人类吗？传说，醒悟人生之道，在九条尾巴长出前用人间精气将狐珠染成绿色，就能变成人类……

在故事的开始，900多岁的九尾狐申禹如即将成为人类，然而，至关重要的狐珠却在阴差阳错下被女大学生李谭吞进了肚子。无奈之下，他们开始同居生活。

这个故事来自于韩漫漫画家我（나）连载于Webtoon的漫画《心惊胆颤的同居》，受到广泛好评。

漫画《心惊胆颤的同居》中的李谭（左）和申禹如。（《心惊胆颤的同居》漫画截图）

男主申禹如由张基龙（Jang Ki Yong）出演，女主李谭则由李惠利（Lee Hye Ri）出演。

原作韩漫中，九尾狐申禹如外形俊美，拥有九百多年积累的惊人智慧，个性认真、严格、威严。李谭母胎单身，是一名远离恋爱、看待问题透彻客观的平凡女大学生。

漫改韩剧《我的室友是九尾狐》又会如何塑造原著人物呢？拭目以待！

《我的室友是九尾狐》由《金秘书为何那样》编剧崔宝林和白善宇执笔，由爱奇艺和Studio Dragon联合推出，是爱奇艺打造的首部原创韩剧，将于5月26日在韩国tvN电视台开播，并在爱奇艺应用同步播出。

九尾狐的迷人之处

近年来多部影视作品都能看见九尾狐在戏中展现迷人的一面，究竟他们有何特殊魅力，能够虏获观众的心？

在《九尾狐传》中，九尾狐李砚（李栋旭饰）为让自己的初恋情人峨音重生，放弃白头山的山神职位，来到阴间和阳间斩妖除魔。初恋情人峨音重生变成了《寻找城市传说》节目的女PD（制作人）南智雅（赵宝儿饰），日常工作就是追踪诡异事件，后来终于找到变成人的九尾狐李砚……

剧中提到，九尾狐一生只钟情于一个伴侣。活了900多岁的李砚无论面对多少诱惑都只愿意等待初恋情人。李砚饰演者的颜更是受到超多剧粉的追捧，他们直言，看这部剧就是奔着李栋旭帅气的颜而来。帅气的颜搭上超有魅力的性格，帅气的守候当然迷倒追剧的粉丝啦！

《九尾狐传》男主李栋旭的山神造型。（互联网）

在一部人气大陆剧《三生三世枕上书》中，女主是四海八荒唯一一只九尾红狐白凤九（迪丽热巴饰），她被东华帝君（高伟光饰）所救后铭记在心，为报恩去太晨宫做宫婢多年。

剧中的凤九洒脱、勇敢、敢爱敢恨，有灵动活泼的一面，也有稳重从容的一面。一些原著丝评论，迪丽热巴演的白凤九就是书中的凤九走出来的样子。有“颜值天花板”之称的迪丽热巴搭上性格鲜活又会撒娇的凤九，谁不爱呢？

《三生三世枕上书》中的四海八荒唯一一只九尾红狐白凤九。（互联网）

日漫中的狐

在日漫《妖怪旅馆营业中》中，一名看得见妖怪的女大学生津场木葵为还债到隐世之中的妖怪住所——旅馆“天神屋”中工作，“天神屋”的小老板男二就是一只银发九尾狐，名为银次。

银次被称为“天神屋”的招财狐狸，处事手段圆滑，还能依照需求变换出九种外貌。银次虽然倾慕于女主，但最后选择成全女主葵和男主的爱情。所谓男主是女主的，而男二是大家的，不少观众觉得银次的画风很好看，对这只九尾狐的喜爱大过男主大老板。

《妖怪旅馆营业中》的“天神屋”小老板银次是一只九尾狐。（互联网）

另一部少女漫《元气少女缘结神》由同名漫画改编，讲述阴差阳错成为土地神的少女桃园奈奈生和侍奉神社的妖狐神使巴卫的故事。

一次狐狸和人类的恋爱，一段等待了500年的爱情……原本以为是一场虐恋，却在敢爱敢恨、孤勇前行的女主奈奈生的努力下，和巴卫终成眷属。

“既然你无法陪我长生，那我就陪你变老。”温柔到骨子里、一直守护奈奈生的巴卫说。

动漫以大团圆的结局收场，却让很多观众意犹未尽。虽然动漫完结了，但是他们生动的形象永远留在观众心中。

《元气少女缘结神》中的土地神少女桃园奈奈生（右）和妖狐神使巴卫。（互联网）

人气韩漫中的神怪

《我的室友是九尾狐》改编自韩漫，还有一些神怪相关的韩漫尚未改编成剧，人气韩漫《契约男友是恶魔》便是其中一部。

《契约男友是恶魔》（又名《甜蜜的契约》）是Jang Jin和Woombeee创作的韩国少女漫画。女大学生汉娜过着贫穷、饱受欺凌的悲惨生活，但性格佛系、无欲无求。偶然间邂逅几百岁的恶魔4号，误打误撞签订了一份灵魂契约。

男主恶魔4号虽然表面桀骜不驯，但实际是个热心肠，是关键时刻可以依赖的对象，拥有力挽狂澜局势的能力。虽然喜欢摆架子，但常常一秒破功。在和汉娜的相处过程中，霸道帅气的恶魔却为汉娜操碎了心，展现出温柔体贴的一面。这样“反差萌”的恶魔，你喜欢吗？

韩漫《契约男友是恶魔》的女大学生汉娜（左）和恶魔4号。（互联网）

漫改韩剧《我的室友是九尾狐》将于5月26日在韩国tvN电视台开播，并在爱奇艺应用同步播出。对九尾狐和女主的浪漫故事有期待的观众，可以准备追剧咯。