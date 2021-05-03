朱哲伟离开新传媒 朱厚任支持

“星二代”朱哲伟昨天（5月2日）下午无预警宣布离开新传媒，未来将以自由人身份继续活跃在本地娱乐圈。爸爸朱厚任认为年轻人可以出来闯一闯，想做一个懂事的老人。

朱厚任之子朱哲伟昨天透过IG宣布离开新传媒。他在帖文中感谢前经理人和老板的栽培，以及这些年来公司所给予他的指导和机会。他也表示，将开启一段新的演艺生涯，未来将继续在戏剧和音乐领域深耕下去。

《新明日报》记者昨天联系新传媒，朱哲伟前经理人确认他是约满不续。朱哲伟昨天受访也表示，就是约满想自己出来闯一闯。

他透露，这并非是第一次约满，这次的2年合约满了不想续约原因何在？他否认不是因为不开心才离开，也不是因为上个月没拿到红星大奖“最受欢迎男艺人奖”才要离开。“其实合约在红星大奖前就已经到期了，那时没对外宣布是因为我还在拍《关键证人》。前几天剧集杀青了，所以可以公布了。”

如果自己闯遇到挫折或者是业绩不佳会想再回新传媒吗？朱哲伟语气坚定，将来不考虑再回新传媒。

出来闯是在本地还是去海外发展？他回应称，有机会去中国当然好，但还是想在本地打拼。不过也没打算签约其他经纪公司。“我目前是Freelance（自由职业者），如果有公司要签我的话，要看他们开出的条件。”

但他还是强调，当下还是想自己试一试。未来会以戏剧和音乐并重。

望在英语剧领域有所作为

朱哲伟2017年参与演出5频道英语剧《学潮》（Faculty）担任男主角而出道，但出道以来作品并不多，多出演配角。不过他昨天表示，新传媒一直很照顾他，不是因为无戏可演才离开。

前几天朱哲伟在IG宣布马来西亚粉丝团成立，他说自己只和本地的粉丝团会长有联系，在公布离开新传媒消息前也和会长谈过，粉丝团表示不论他离开与否，都会支持。

在刚杀青的剧集《关键证人》中朱哲伟出演一名警察，出演郑各评的儿子，陈楚寰的哥哥。这是朱哲伟第二次出演警察角色，“这个角色蛮有挑战性，虽然戏份不多，但有发挥空间，很开心有这样的机会再次演警察。”

离开新传媒，朱哲伟目前有给几部英语剧试镜，希望能拿下角色。“我演英语剧出身，还是希望能在英语剧领域有所作为。我也会和我的乐队一起多做一点音乐。”

妙摘《过江新娘》台词 朱厚任“懂得放下”

离开新传媒，爸爸朱厚任态度如何？朱哲伟告诉记者，“一定有和爸爸商量过，他很支持我的决定，觉得年轻人有自己的想法，想出去闯应该支持。”

朱厚任则在IG贴出与朱哲伟的合照，摘录了一段《过江新娘》的台词，暗示自己尊重并支持朱哲伟的决定：“孩子长大就好像放风筝一样，越飞就越高。我们或许还能陪他们一阵子......可是陪他们一辈子的是朋友、是他们的另一半，我们做父母的要懂得放下......‘世杰’（徐彬饰）从来没让我们失望过，他做的决定，肯定是深思熟虑过......”

最后，朱厚任写道：“爸......想做个懂事的老人。”

孙政会是下一个？

朱哲伟突然宣布离开新传媒，不少艺人朋友都感到惊讶。《关键证人》剧组合作过的艺人都纷纷表不舍。

一起在《关键证人》中合作的陈楚寰、陈泂江、曾诗梅都在朱哲伟IG留言送祝福。张哲通则说，不要走，留下来，我们还可以一起说段子。

在《关键证人》中出演朱哲伟父亲的郑各评留言说：“《关键证人》是我们第一次合作，能演‘父子’是一种缘分。希望不久的将来能再和你合作，儿子加油！”

其他艺人，如黄暄婷、徐鸣杰、芳榕、陈政序、孙政等也都留言送祝福。不过孙政早前因未入围红星大奖任何奖项曾对媒体表示，考虑约满是否要继续留在演艺圈，他会是下一个宣布离开新传媒的艺人吗？