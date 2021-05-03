冯绍峰母亲数儿媳“6宗罪”

（综合讯）中国红星赵丽颖和冯绍峰于上月底突爆离婚，承诺共同抚养2岁大儿子，互祝未来过得更好，看似好来好去。

但昨日（5月2日）中国有报道指冯绍峰妈妈首开腔谈儿子离婚的内情，哭着说：“都是我不好！”令事件再起波澜。

娱乐圈一直盛传赵丽颖与奶奶婆媳不和，赵丽颖虽贵为中国一线女星，但思想传统的冯母却觉得她“一文不值”，数她“6宗罪”：包括农村出身、学历低、邋遢、欠餐桌礼仪、产后不留在家照顾孙儿，“罪”无可恕的是看不惯赵丽颖是工作狂，不肯再生孩子，根本配不上其学历高的儿子。

据悉，当初两人相恋时，冯母已表示不接受这位剧后级媳妇，奈何她未婚怀孕，才让步给她过门。

既成为家婆的眼中钉，赵丽颖当然也不好过，偏偏冯绍峰侍母至孝，明知婆媳存在矛盾，也选择视而不见，令复出后的赵丽颖状态欠佳，她曾在综艺节目中坦承：“最怕处理婆媳问题，不想和婆婆住在一起。”

同拍一剧 没“碰头”

尽管夫妻缘尽，但赵丽颖和前夫育有一子，加上同处一个圈，难免有共聚的机会。

据悉两人将在中国短剧《理想照耀中国》中“碰头”，只是该剧多达40个故事，冯绍峰和赵丽颖身处不同时代，故相信只是同剧而不同场，可是已令该剧噱头十足。

另外，在五一劳动节当天，赵丽颖工作室的网页上载她下田相，蹲在田边卖力收割大白菜，流露离婚后的罕见笑容。