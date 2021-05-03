获中医执照身兼两职 Pornsak：“我没要转行”

花10年终于考取中医行医执照，Pornsak日后将花更多时间在中医方面，但强调不会放弃演艺事业。

Pornsak当年在本地著名中医师陈美娥的鼓励下，修读7年的中医课程。他间中因为要拍摄节目《食在好源头》而停学两年，如今终于完成学士课程，在上个月取得行医资格。

他接受《联合晚报》访问时感慨地说：“真的是10年寒窗！我花10年完成了一个人生目标，但拿到执照时却觉得另一个10年才要开始。”

感谢陈美娥指导和支持

上课的那几年Pornsak白天拍节目夜间上课，后期还需要到诊所上临床课，相当考验体力和精神。他感激陈美娥医师一路的指导和支持，“没有她，我不可能念完课程！”

他毕业后没有打算开设诊所行医，目前几乎天天在陈医师的诊所学习，“我愿意永远在陈医师身边当她的小跟班，因为学无止境，她有半个世纪的中医经验，简直就是一个行走的宝藏。”他认为现在重要的是尽量吸收知识，“我想把能学的学起来，除了医术，也想学习她的医德。”他感激地说：“我在中医这条路上不会迷路，因为我有陈医师这个GPS（导航系统）！”

现在身兼两职，Pornsak表示在主持方面会慢下脚步，“但我不会停下来，我没有要转行，而是希望朝多方面发展。”

他表示很多人误会他是因为和新传媒闹翻了才离开，“完全不是！我是想开拓新的路但没有要放弃原本的演艺事业，而且我觉得中医和主持工作是可以相辅相成的。”

“十大”能否“毕业”明年肯定很紧张

Pornsak因为工作而无法出席上个月的《红星大奖》，没能亲自领“10大最受欢迎男艺人”，“我在颁奖礼前的几个星期就通知新传媒，并不是临时缺席。”

他在做直播时得知得奖，当下十分开心，“很多人说我离开新传媒，得奖机会可能小了，我嘴上说顺其自然，但心里还是想赢的！”

这是他的第九座“十大”，再多一座便可以“上神台”，对此他说：“如果明年能入围，我肯定会很紧张。”至于能不能顺利“毕业”，他以平常心看待，“毕业不是一个句号，而是一个交代，上了神台之后观众和制作组对你的要求肯定是更高的。”

一整年没回去 想念泰国亲友

冠病疫情爆发后便没能回泰国，Pornsak想念那里的亲友，“我们有透过视讯联系，但那感觉和见面是不一样的。”

他感叹以前只须搭一个小时的飞机就可以回家，现在却一整年不能回去，着急地说：“希望疫情快点结束！”庆幸的是，他年迈的父亲在身边，“幸好我四年前就把爸爸接来新加坡生活。”

做直播分享中医知识

Pornsak接下来每个星期四晚上9点，将和恩师陈美娥医师一起做面簿直播节目《医医道来》，他说：“我们将会分享中医和保健知识，也会开放提问时间，为网友提供免费咨询服务。”

他笑说原本觉得这样一来就少了赚钱的机会，“但美娥医师说我们行医的，不能只想着赚钱。原本我只打算做一季13集，但她有意一直做下去，以回馈社会。”