《你的婚礼》票房破两亿 领跑中国五一档

（北京讯）今年中国五一假期是近五年来档期最长的，电影市场的10部新片营造出“史上最热闹”的局面，五一档（4月30日至5月2日）总票房（含预售票房）达到10.23亿人民币（约2亿1100万新元）。

其中爱情片《你的婚礼》以4.1亿人民币（约8400万新元）累计票房领跑，排片占比达到27.6%。第二名的张艺谋导演的谍战片《悬崖之上》票房累计突破2.42亿（约5000万新元），第三名是郭富城和许玮宁合演的悬疑片《秘密访客》累计票房均突破亿元，排片占比超过10%。三部电影占据了五一档电影市场近60%的空间。

剩下的《金钱帝国：追虎擒龙》《扫黑·决战》《阳光劫匪》等七部电影累计票房未突破亿元，排片占比也未超过10%。王凯、古天乐等主演的《真·三国无双》，任素汐、李保田主演的喜剧《寻汉计》票房垫底，都成了票房战“炮灰”。

台湾演员许光汉因热播剧《想见你》红遍各地，《你的婚礼》是他赴中国大陆拍摄的首部作品，改编自韩片《婚礼的那一天》。虽然影片的口碑不算特别突出，但许光汉与女主角章若楠外形登对，被赞“CP感绝佳”，有不少中国女粉丝相约进戏院，看得感动落泪，卖座稳坐冠军。《你的婚礼》后天（6日）在本地上映。