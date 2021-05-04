黄秋生自泄手机密码被黑

（台北讯）香港影帝黄秋生和台湾艺人庄凯勋、蔡凡熙昨天（3日）出席《开着餐车交朋友2》记者会，黄秋生透露今年已隔离了四五次，有隔离恐惧，隔离期间会煮菜、运动，看YouTube学西班牙文，他非常勤学外语，不过还没开始学台语，仅在现场说了一句流行口头禅“靠北”。庄凯勋解释两人第一次碰面在餐馆，黄秋生听见隔壁桌有人讲“靠北”，庄凯勋告诉他台语“靠北”直译是“哭爹”，可当语助词使用，例如“这东西靠北好吃”。

黄秋生隔离时，遇到黑客入侵手机的事件，他收到一个简讯要求回复密码，隔离期间助理不在身边，黄秋生直接回复后就被黑客入侵了，“我真的白痴，没助理就不懂，只好一个一个发讯息给朋友提醒要小心。”他的账号被盗取，间接导致通讯记录外流，是否有手机通讯录中的“大咖”明星个资外泄？黄秋生笑说：“大咖的都不是我的朋友。”

上一季《开着餐车交朋友》，当主厨的黄秋生场内场外跑，忙得不可开交，他放话第二季什么事都不做，庄凯勋笑说这是部队文化，代表黄秋生已是节目老鸟。黄秋生很满意跟演员出身的庄凯勋、蔡凡熙搭档主持，他谈起上一季的搭档Kid说，“Kid是很厉害的主持人，我没经验，他在我旁边大叫时我特别紧张，以为有事发生，其实什么都没有。”