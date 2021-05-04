为3000万元起诉捧红自己的父亲 爆红男星有多少委屈？

中国爆红古装武侠剧《庆余年》男主角张若昀，近日入禀控告父亲张健“伪造签名”，事件缘于张若昀跟华策影视近3000万新元的财务纠纷。

张若昀跟李沁在《庆余年》中扮演金童玉女。（剧照）

华策支付了近3000万新元酬金，要求张若昀两年内拍摄四部作品，可是张若昀却拒绝拍摄，并表明自己没签约没收钱。华策最终只收回约400万新元，遂向张若昀提告，之后张若昀被法院冻结户口资金。

近日张若昀指父亲张健伪造他的签名，所以他没有义务履行合约，而张健则指是儿子授权他去签约，只是并非签名而是印章，父子各执一词，只得对簿公堂，由法庭裁决。

张若昀和太太有个可爱女儿，婚后幸福美满。（微博）

爸爸无力还债 委托儿子帮忙？

父子俩为何闹到这地步，要从头说起。

33岁的张若昀早期被父亲一手捧红，他主演的《雪豹》《黑狐》等剧，导演都是张健。让毫无名气的张若昀当男一号，父亲要捧儿子的良苦用心显而易见。如今张若昀要起诉父亲，不免被人怀疑是否不知感恩。但是了解内情的人却对这件事拍手叫好？

张若昀最初被爸爸张健力捧。（互联网）

张若昀父亲张健最早创立梦都影业，2015年张若昀取代张健担任梦都影业的法定代表人、董事长以及股东。2016年，华策影视子公司华策影业与梦都影业签署《合作协议》，约定在2017年至2019年期间由梦都影业核心艺人出演华策影业投资拍摄的四部影视剧，总额4000万新元。

2019年，多次沟通无效的情况下，华策影业决定告上法院。知情人士爆料称，“这件事情并非张若昀本人的问题，而是张健陷入了债务纠纷，没有能力偿还债务，想要委托自己的儿子帮忙，但是张若昀并不想帮助父亲，甚至不想与父亲有任何的往来。”

张若昀在2017年已经卸任梦都影业的法定代表人、董事长，铁了心要与父亲划清界限。现在他必须证明父亲在没有他同意的情况下，代签了《合同协议》，只能转而起诉父亲，希望能从这起纠纷案中退出。有律师表明，这起案件审理起来难度较大，唯一能证明的是父子俩关系确实出现了裂痕，并且已经到了不可调节的矛盾。

结婚当天 爸爸“送大礼”

很久以前，张若昀就表现出对父亲的不满，他曾在节目中自曝，2岁爸妈就离婚，妈妈是一圈外人，离婚时因为没有稳定收入，所以得不到张若昀的抚养权。妈妈移居国外之后，曾经有一次回来看儿子，而且想偷偷地把张若昀带到国外，但是被奶奶带着一群人追了回来。

之后张若昀便跟爷爷奶奶一起生活，他对父母的印象非常模糊，见父母的次数不超过15次。

张若昀在父母离婚后，跟爷爷奶奶一起生活。（互联网）

张健早年不仅限于导演、编剧和制片，还曾涉猎房地产行业，有自己的娱乐公司，张若昀也曾是他旗下的艺人。自从与张若昀妈妈离婚后，他的桃花就没有断过，也另外再婚了。一直到成年后，张若昀才与父亲关系缓和，父亲也有了要捧儿子出道的想法，于是父子俩开始合作不少戏。

张若昀拍完《霍去病》和爸爸公开翻脸。（剧照）

然而，2016年合作完古装历史剧《霍去病》之后，张若昀公开宣布和父亲至少三年不会再合作。拍完这部剧两人关系变得紧张，多次传出父子不和。一直到2019年，张若昀在新西兰举办婚礼，身为父亲的张健都没有现身婚礼现场。也是在当天，远在中国的张健为儿子送上了一份“大礼”——因为合同协议一事，张若昀的资产被法院冻结，大喜之日被父亲搅和得一团糟。

张若昀（前排右一）和唐艺昕（前排左一）大婚之日，和唐艺昕父母合照（前排右二右三），他自己的爸爸没有出席。（微博）

2019年12月，突然有一晚，张若昀凌晨4点发了一段很沮丧的文字，文字前半段勾勒出一个很温馨的意境，很像久别重逢的父子，情深把酒言欢的画面，接下来话锋一转，用“可惜你不配”收尾，短短几个字，却包含无限失望与厌恶之情。虽然他后来秒删了这段话，但已被网民截图保存下来，并上了热搜，这应该也是张若昀第一次对父亲公开表达如此强烈的不满。究竟这些年，他对这段关系是否忍受了许多委屈呢？