王冠逸为《团圆饭》 推掉三部中国戏

本地贺岁片《团圆饭》今天宣布演员阵容，王冠逸推掉三部中国戏回新拍片，李国煌与《男儿王》团队再聚，向云再次登上大银幕！

《联合晚报》今年3月报道，本地电影公司Clover Films与爱奇艺联合制作四部中文电影，首部开拍的是由王国燊执导的喜剧片《团圆饭》，故事讲述，一对新中情侣决定步入婚姻，趁着过年，安排双方家长见面，却发生一连串始料未及的事。

《团圆饭》今天公布部分演员阵容，确定由王冠逸担任男主角，阿姐向云扮演他的母亲，李国煌扮演这一家的世交。

王冠逸目前在中国拍戏，他为了回新拍《团圆饭》推掉了三部中国剧，牺牲不小。他受访时说，接拍此片因三大原因：一、Clover Films老板林德很有诚意地找他出演；二、他很想演电影，这两年收到不少本地电影邀约，但不想为了拍而拍，“团圆饭”的题材他很喜欢，因为每逢过节，他最重视的是吃团圆饭。他拍中国剧《海洋之城》时，纵使只有两天假期，仍从中国飞回本地与家人吃团圆饭。

另一个原因是想跟导演王国燊再续前缘。王冠逸说：“他在我什么都不是、没有人肯用我的时候给了我《向日葵的约定》（2009年电视电影）的男一号，算是他提拔了我，那个时候很感激他，一直想再合作，现在天时地利人和，很期待也很开心。”

李国煌演‘大话王’

去年，李国煌以《男儿王》角逐金马奖影帝，《男》由王国燊执导、赖宇涵编写，《团》剧本由王主导、赖参与创作。李国煌受访说：“这部贺岁片有点特别，除了在新马上映，也会在爱奇艺平台推出，想看看平台的运作方式，所以就一起玩了。”李国煌将在片中发挥所长搞笑，角色是一位“大话王”。

向云的电影作品《今宵多珍重》在上映中，如今又接下《团》。她告诉《联合晚报》：“大银幕对我来讲有很大的魅力，我喜欢参与电影演出，因为跟电视表演是不一样的，可以演出我很开心。”《团》也促成向云与王国燊首度合作。

Clover Films老板林德受访时说，《团圆饭》斥资150万拍摄，预计7月开拍，明年贺岁档上映。他对王冠逸、向云和李国煌很有信心，赞他们是新加坡最好的演员。至于扮演王冠逸未婚妻的女主人选，他透露已锁定在几名中国女演员，皆是本地观众认识的演员。

《团》获资讯通信媒体发展局（IMDA）鼎力支持拍摄。