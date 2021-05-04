挨批演技一成不变 欧阳震华想突破演反派

（香港讯）“收视福将”欧阳震华（Bobby）被批评演技一成不变，想突破演反派但苦无机会。

TVB剧《伙记办大事》目前热播中，为抢救收视，TVB找来有“收视保证”的欧阳震华，以他一贯风趣搞笑演绎角色，希望收视能上升，可惜剧集出街后，欧阳震华的演技被网民批评，说一成不变，对于网友的批评，欧阳震华称通常找他拍剧的，都是看中他能庄谐并重，但仍看到网上有些批评，他说：“就好像智叔（廖启智）在《律政强人》的演出，真的很好，神级演技，我也听到有人说over了；有时一定要有个中心人物带领气氛。”

看好杨明 望他知错能改

提及剧中合作的杨明，Bobby说他十分看好杨明：“他在剧中整天对我傻笑，像个傻子，演得好，不是贬低他，每个人都有一条戏路，你肯做，能被接受就可以了。”

对于杨明会因官司影响星途？Bobby说：“经过此事，他会更加懂事、更加努力，关关难过关关过，过了几关后就会加倍努力，不会再犯这些低级错误，不要紧，知错而能改。”

Bobby大赞杨明很尊重他，不会当他的话是耳边风，但自己确曾试过在TVB拍剧，好心给予后辈演员些意见，但对方只用“你教我？”的表情和眼神望着他，他感叹现在的新演员不尊重前辈逐渐严重。

《伙记办大事》周一至五晚上9时30分，翡翠台（星和娱乐838频道、新电信电视511频道）；也可在Hub戏剧首选（星和娱乐860频道）、Go Select及 TVBAnywhere+应用观看。