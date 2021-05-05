“梦FM”推出单曲 三人齐用假音演唱

林倛玉（Jim）、刘晋旭（Ric）、苏梽诚（Cavin）当年以“梦飞船”组合出道，发了三张专辑后各自发展，因为版权问题，三人不能再用“梦飞船”这个组合名称。一年半前，他们取了新团名“梦FM”，象征新的起点，《联合早报》当时访问他们，林倛玉承诺梦FM一定会有新单曲，但没有时间表，“随心所欲去做，才会做出自然的音乐”。

现在，梦FM终于有新单曲，刘晋旭填词，林倛玉作曲的《泪》，已在各大数码平台发行。孵化这么久终于诞生，梦FM接受《联合早报》访问时分享，创作这首歌的动力，是他们不久前举办的两场演唱会。

林倛玉说：“我当时突然想为演唱会写一首歌，就跟他们两人提议，没想到他们说OK。我心想，完了，时间很赶，根本是挖洞给自己跳。”苏梽诚说：“我们出道22年，第一次办售票演唱会，没料到两场都秒杀，真的很感动，所以一定要有新歌回馈大家。”

湖畔花园 林倛玉灵感“泪涌”

平日喜欢骑脚踏车的林倛玉，有一天晚上骑车来到湖畔花园，他说：“四周很安静，我望着湖畔，竟然不自觉地流泪，当时也不伤心，但我一向多愁善感。那一刻，一段旋律在脑中响起，同时也浮现‘泪不停流，泪不停留’这八个字。”

他立即录下旋律传给刘晋旭，并传达要“泪不停流，泪不停留”的概念，很久没写歌词的刘晋旭也给自己设了一个挑战：“这是一首比较悲伤的歌，描述两个人已经没有能力面对你和我，我就想，歌词干脆不要用‘你、我、他’这些常出现的字眼。”

苏梽诚不擅长唱假音

林倛玉则在作曲时给苏梽诚下了一个挑战——用假音演唱，而且是在歌曲开头第一个演唱。林倛玉说：“我和Ric常用假音，Cavin则很少用，他的声音比较厚，他觉得自己的假音不好听。但我觉得他的假音很感性，我要让他有信心。他听到完成品时，很惊讶自己做得到，也很开心。”刘晋旭也兴奋地说：“我们没有试过三人用假音唱完一首歌，这次做到了。”

苏梽诚自认声音像“老Uncle”，也不擅长假音，所以一开始有点担心唱不好。经过多次练习和演唱，他发现假音原来有“特别功效”：“一些尾音用假音唱，会有比较伤感，要被保护的感觉。”

三人假音合成“新声音”

苏梽诚听到完成品时感觉是：“我们三人的假音原来这么不同，但合在一起时，成了梦FM一个新的声音。”他形容林倛玉的假音很干净，刘晋旭很嗲，自己则比较粗犷。

林倛玉则给三人的声音做了这样的比喻：“我是良家妇女，Ric是骚包，Cavin是人妖，哈哈哈！”