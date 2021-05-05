彭佳慧出新专辑 儿子吐槽会是“最后一张”

（台北讯）49岁台湾歌后彭佳慧隔了三年推出新专辑《太难唱了》，她昨天举办发片记者会，同门师弟熊仔现身站点，大叹她的歌太难唱又难换气，搞笑送上两个氧气筒当贺礼。彭佳慧则笑曝念中学的儿子竟然对她说：“这是你的最后一张。”原因是她太老了，让彭佳慧又好气又好笑。她坦言曾规划在55岁时推出最后一张专辑，“因刚好体力好，孩子长大，经济能力许可。”但她想想55岁时，双胞胎女儿才高中，是最花钱的时候，“还要再继续努力，总要防患未然，我的人生现在不是只有我一个人。”

彭佳慧于2018年离婚，目前和小八岁男友Ken交往，问及会否再婚？她搬出膝盖囊肿，四两拨千斤地说：“我的脚现在还是痛的 ，还是努力赚钱吧。”她说不怕自己未来一个人，“我跟妹妹两人的小孩都年纪相仿，计划是退休后搬回屏东，有妹妹作伴。”至于会否想有个人能依靠？她则说：“如果有多好，但以前在婚姻内，我也不曾完全依赖过人家，如果什么都不做，就交给另一个人，他压力不是很大吗？相对的两个人能齐心齐力更好。”

谈到戴佩妮写给她的歌曲《说实话》，彭佳慧忍不住泪崩说：“光看歌词就觉得怎么会这么揪心，怎么会刚好写中自己的心情。”问及是否走出离婚低潮？她说没有太多的时间低潮，每天都被塞得满满，也欣慰因为有这三个孩子，让她有动力继续撑到现在。