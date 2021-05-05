李亦筠：尹汝贞逆流而上 活出精彩 订户 来自 / 联合早报 文 / 李亦筠 发布 / 2021年5月5日 5:00 AM 《火女》（左）是尹汝贞的首部片，她50年后凭《米纳里》摘奥斯卡奖。（互联网） 字体大小: 小 中 大 73岁的尹汝贞获第93届奥斯卡最佳女配角奖后，我们通过视频聊天，我问她：“还在高兴吧？”她笑着回说：“无法相信。我星期四才会飞离洛杉矶。”我惊讶地说：“住那么久啊？”她说：“难得来。”我问：“在美国生活时的悲痛都放下了？”没等尹汝贞回应，闹钟就狂响，原来是我梦见她。工作上接触很多艺人，尹汝贞是我梦见的第二个艺人，第一个是天王刘德华。别想歪，刘天王不是我的菜。2016年到北京访问演《长城》电影的刘天王，专访时一两道问题才问到一半，他以为我要借此转问他的私事，立马喊助理过来。感觉他筑起太厚的墙，访后我在心里总结：华仔这道墙，孟姜女肯定哭不倒！ 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 尹汝贞 奥斯卡女配角 米纳里 Minari 人云亦筠 权伯：不合群 点智慧：文字