蒋勤勤演强悍刑警队长 重庆迷雾中追凶

迷雾追踪

可上网观赏

又有好看的中国悬疑剧了。24集优酷视频的《迷雾追踪》讲述一座小城发生了两起离奇谜案，刑警队长蒋勤勤和搭档周游一起克服重重困难，抽丝破茧地调查，原本看似犯罪动机清晰的案件，引出了一系列不为人知的秘密，它们将小城的过去、现在和未来紧紧牵连，让案件再次陷入迷雾之中。

故事开头就抓住观众，女乘客深夜搭乘网约车（即本地的私召车）被害，乘客和司机都下落不明，警方顺藤摸瓜找到司机，却已是一具尸体，案件疑点重重，警察最终捉到罪犯，一场看似买凶的案件，却牵扯出十多年前的一桩黑暗事件。

科学探案，案情多转折

《迷》以警察视角展现真实、完整、细致入微的破案过程，风格是典型的刑事侦缉，同时也有警察和罪犯之间的博弈。

剧情是现实的投射，从网约车命案，选秀潜规则，青少年犯罪，事业女性的家庭与工作的双层困境，职业规则和内心正义的区分等，引人共鸣，启人思考。一系列科学探案手法的背后蕴含大量的刑侦知识，引人入胜。

这部警匪剧将视角对准小城镇的普通人，他们过着简单又乏味的生活，初看平淡无奇，当中又暗藏凶手。剧情每一到两集就会推翻一些旧线索，同时释放出一些新线索，将观众引向新的调查方向，悬念持续性强，很难猜到真相。

比如冲动杀人变蓄意杀人，嫌疑人变被害人，查案者变局中人，看似无关的死者骇然出现在一张照片上，案情随时出现意想不到的转折。

《迷》在重庆拍摄，云遮雾罩场面，经常雾气沉沉，采光不足，造成画面很暗，让剧情气氛更显阴沉压抑。画面多采狭长逼仄的长条，从视觉上给人强烈的紧张压抑的心理暗示，也让剧情气氛更加阴郁恐怖。

蒋勤勤早期演港台剧成名

本剧是少数以女刑警为第一主角的作品，她打破传统办案手法，从嫌疑人家庭等方面入手，能力不输男人，但无法兼顾自己的家庭，濒临分裂。

女性也是《迷》特别关注的受害对象。剧中，女孩们为了参加选秀而误入狼窝，小镇女孩想要摆脱结婚生子的程式化命运太难，年轻人一腔热血想追梦却被利用。

如果你觉得46岁的女主角蒋勤勤看着面善，那是因为她属于2000年前最早一批参演港台剧的大陆女星。1997年，她与张国立、邓婕等合演古装剧《康熙微服私访记》，崭露头角。1998年首拍琼瑶剧《苍天有泪》，与焦恩俊、朱茵、庹宗华合作，琼瑶为其取艺名“水灵”，符合她的温婉气质，也让刚从北京电影学院毕业的她人气高升。1999年，她与张智霖合演《白发魔女》；2001年与何润东合演电视版《卧虎藏龙》；2002年与赵文卓、何润东合演电视版《风云》 ；同年末，与林心如合演电视版《半生缘》。

2003年，她在李亚鹏、周迅版的《射雕英雄传》扮演穆念慈；2006年，与陈建斌、马伊琍合演商战剧《乔家大院》，得过金鹰奖、飞天奖。隔年，她嫁给陈建斌，生了两个儿子。

蒋勤勤用回原名，早已走出当年的温婉，也把女警的强悍、敏锐演得凸显鲜明。只是她从头到尾都活在角色的“厌世脸”中，让观众觉得有“逐客感”。搭配的男星周游29岁，一脸叛逆感，仿佛半途随时会有出人意表地扭转剧情，没想到却是照剧本毫无惊喜地走完。