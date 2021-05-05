戏院入场人数减至100人 四部片首当其冲

杜绝冠病社区蔓延，政府昨天（5月4日）宣布，本地戏院入场人数缩减至100人，新加坡华语电影节4部片首当其冲受到冲击！

第9届新加坡华语电影节前不久才宣布华丽回归，45部电影5月杀到回馈电影发烧友。

不过，政府昨天宣布在来临的星期六（8日）至本月30日，我国将暂时回到冠病解封第二阶段，电影院的人数将降低至100人，若提前进行检测，观众人数则可提高至250人。

针对措施，《新明日报》记者走访了电影策展人、戏院商及电影发行商。

当中，第9届新加坡华语电影节策展人符诗专受访告诉《新明》，今年的电影节因有4部影片安排在较大的影厅放映，入场观众超过100人，因此受到影响，这4部影片是《南巫》《手卷烟》《掬水月在手》及闭幕电影《莫尔道嘎》，观众回响热烈，当中除了《莫》，其他三部宣告满座。

因近日社区病例回升，符诗专对措施已有心理准备，并不感到特别意外，他表示，现阶段需要与戏院商及发行商仔细商议，积极寻求符合防疫要求的同时满足大家观影期待的方案。

符诗专补充说：“请读者参阅电影节网站或面簿以掌握最新的讯息。”

好莱坞大片比美国提早本地放映

不延期照样杀出，本地联邦影业5月下旬推出好莱坞超级大片《玩命关头9》（Fast & Furious 9），欲为本地戏院生意一洗颓风！

2015年一部《玩命关头7》本地狂卖922万，成绩辉煌，来势汹汹的《玩命9》敲定5月21日登陆狮城，比美国提早5个半星期放映，这在好莱坞电影史上是前所未有的事！

据悉，业界视《玩9》为“票房救市”之作！

发言人受访指出：“主要是好莱坞制片方对亚洲人抗疫能力有信心，因此破天荒让新加坡提早5个半星期放映巨片《玩命关头9》。”本地也是《玩9》的东南亚首站。

虽然将观众人数减少，联邦影业表示不会展延《玩命关头9》的放映，估计将以超过120个拷贝出击，戏院会以多个影厅来应付座位人数的规定。

联邦影业发言人表示，对于冠病防疫工作，本地戏院一直严加遵守做得很足，观众在戏院也一直戴着口罩，看电影是非常安全的娱乐消闲活动。

《玩命关头》剧照。（网络）

《南巫》剧照。（网络）

嘉华机构发言人：对票房影响不大

针对观众人数降低，本地嘉华机构、邵氏机构、mm2也做出回应。

嘉华机构发言人表示入场人数收紧对票房影响并不大！发言人解释：“只有区区几个大影厅需要做出人数更动而已，整体影响不大。身为戏院商其实最担心的并非座位有多少，而是观众愿不愿意走进戏院看电影。”

尽管疫情肆虐全球，但只要电影制作素质高，具有可看性，本地观众仍乐于进戏院享受感官视觉盛宴，发言人观察举例：“像刘德华领衔的《拆弹专家2》去年底在疫情底下放映取得166万票房，还比疫情前推出的《拆弹专家》（156万）成绩更好，这证明他们对戏院的防疫措施具备一定的信心。”

嘉华机构5月份放映的电影包括《悬崖之上》《秘密访客》《感动她77次》等等。

邵氏发言人则表示一切遵照政府指示，“邵氏已于上星期推出来头较大的《金钱帝国：追龙擒虎》，放映取得‘先’机，票房至今近20万，要取得三十万应该不难。”

mm2发言人表示尊重并配合人数限制措施，戏院安全措施做足，希望协助阻止社区病例回升，更希望接下来一切会往好的方面前进。

创艺电影老板：或影响40%票房收入

创艺电影老板李慧娴预估《玩命钞劫》（Wrath of Man）生意将影响40%。

李慧娴今年引进的中国温情片《你好，李焕英》已卖80多万，为韩星尹汝贞赢得奥斯卡最佳女配角的《米纳里》吸金40多万，业绩不俗，证明好戏不乏捧场客。

面对观众人数降低至100人，李慧娴估计受影响的将是上周开始放映的好莱坞卖座片《玩命钞劫》，《玩》在大影厅放映，至今卖座近30万，如今人数受限，将影响40%票房收入。

提到入场观众人数降低，李慧娴表示理解：“或许因疫情时间长，大家开始松懈，政府的措施要求公众提高警觉性，这无可厚非，只是这关乎电影业存亡，大家都还是要生存，希望疫情能快点过去。”

本地Clover Films老板林德认同“票房多少会受影响”，不过为了齐心抗疫，这也是没有办法的事。