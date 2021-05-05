有心结？怕沦为大配角？刘诗诗力邀合作 张钧甯无情拒绝

（综合讯）近日传出34岁中国大陆女星刘诗诗邀请10年前就曾合作过的38岁台湾女星张钧甯合作，但却遭无情拒绝；有消息指出，张钧宁给的理由是“要休息一阵子”，其实是有心结。

据陆媒报道，刘诗诗日前拿到一部双女主角剧本，透过关系找上张钧甯，传达想要一起合作的意思，不过张钧甯却不给面子，直接拒绝了刘诗诗，强调要休息一阵子，不想接长篇戏剧。

张钧甯近年在大陆越来越红，地位堪比一线女星，2018年在《我就是演员》中，挑战了刘诗诗在爆红剧《步步惊心》中的“马尔泰若曦”一角，被大批网民吐槽“若曦张钧甯让我知道了刘诗诗的演技”，可能因此造成两人心结。

两人在10年前就已经合作过电视剧《天涯织女》，当时有传本是女主角的刘诗诗，因喜欢刁蛮娇俏的女配角而甘愿自降身价，做配角衬托张钧甯，结果她的演出十分讨好，受欢迎程度远胜对方。

张钧甯的主角最后变成用来衬托刘诗诗的配角，无法展露太多个人特色。据传这些“惨痛经验”令张钧甯避免重蹈覆辙，拒绝合作。

和倪妮搭时装剧大斗演技 沦互告粉丝收场

近年张钧甯凭实力表现亮眼，去年在台湾电影《孤味》客串三分钟，催泪演出大获好评；与张震合作犯罪悬疑片《缉魂》，演重案组刑警一角又大放异彩。最近她更暴瘦演出新片《野鬼》，以及与徐若瑄合作的《谁在你身边》，绝对不愁人气和曝光率。

倒是刘诗诗产后与朱一龙合作的复出作《亲爱的自己》成为大众焦点，可惜出师不利，除演技遭狠批外，更被弹显老态。

她年初与倪妮合作时装剧《流金岁月》再遭滑铁卢，剧集以她们的姐妹情作卖点，更以“双女主”大斗演技做噱头，惟剧集经剪辑播出后，刘诗诗却沦为配角，被倪妮抢尽风头，引发双方粉丝互挖偶像的黑材料作攻击，最终双方公司团队互告粉丝收场，场面难堪又尴尬。