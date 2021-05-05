父母被爆公司涉黄毒 余景天退赛《青春3》

（中国讯）中国选秀节目《青春有你3》选手余景天因父母被爆出公司曾涉黄涉毒，不得不宣布退赛，节目也遭暂停录制。

加拿大籍华裔歌手余景天在中国选秀节目《青春有你3》表现亮眼，被看好可望以C位出道，未料却在总决赛前夕，遭网友爆料他的父母旗下经营KTV涉嫌卖淫和贩卖毒品，连判决书都被挖出来，虽然余景天所属经纪公司已发声明辟谣，但网友要他退赛声浪不断，昨（5月4日）深夜北京广电局更直接下令爱奇艺暂停《青春有你3》后续录制，令观众震撼不已！

暂停录制 矛头指向他

据中国媒体报道，网络选秀节目《青春有你3》被民众举报相关存在问题，北京广电局不仅第一时间约谈爱奇艺相关负责人，要求落实广电行政部门有关管理规定，切实履行网络视听平台主体责任，完善节目管理制度，认真核查并整改存在的问题。

北京广电局更依据网络视听节目相关管理规定，责令爱奇艺暂停《青春有你3》节目录影。《青春有你3》停录一事，也让不少网友把矛头指向近日衰遭负面新闻缠身的余景天，纷纷痛批“为什么不直接退赛，连累其他弟弟干嘛”。

宣布因身体关系退赛

余景天所属经纪公司，在今凌晨近2点紧急发出声明，表示近来余景天各类消息占用社会公共资源，给大家带来困扰，在此代表公司与艺人表达诚挚歉意，同时也因为余景天身体关系，无法继续参与相关工作，决定退出《青春有你3》录制。

父母发声明澄清

余景天日前遭网友爆料，指他父母所经营KTV涉嫌卖淫贩毒，引发网友要他退赛声浪不断，不过余景天母亲早前也发布声明澄清，早在2008年前就将KTV股份全部转让给另一合伙人，此后再无参与经营，“我们万万没想到会因为我和余景天父亲在多年前商业合作上的疏忽，对关注和喜爱余景天的朋友们造成如此大的困扰和伤害。

此外，针对网络上流传的大量关于我与余景天父亲涉黄、毒等不实信息和造谣言论，我们已委托律师全权处理，并愿意积极配合相关部门调查。”

事实上18岁的余景天在选秀的运势真的不太好，2019年他曾参与韩国综艺节目《PRODUCE X 101》的选拔，并在总决赛最终排名获得第19名，但后来出道的X1，却因为造假风波就地解散；接着到中国参与《青春有你3》的录影，距离C位出道只差一步之遥，结果却因为父母的关系黯然退赛。