郑则仕省钱大作战 一个饭盒和妻分着吃

（香港讯）香港资深男演员郑则仕为新片《金钱帝国：追虎擒龙》受访时，坦言一年多没工开，唯有尽量开源节流，他觉得愈困难就愈要冷静，肯冷静下来，即使不变好，也不会更坏。

1个月花费分3个月花

“我去年已跟朋友说，将以往一个月的花费，现在分成三个月来花，我也不怕别人笑，我老婆食量小，我们下午一个饭盒分两份吃，够吃就不要浪费。晚上更简单，菜脯炒蛋，两个人吃半个椰菜花也吃不完，蒸条马友（鱼）也是几十元（港币），也很好吃，要开心地面对现实。”

他的子女已长大成人，女儿去年赴上海工作，留下一只贵妇狗让他照顾，现在已一岁多。

“家中有只狗热闹多了，它很聪明，又很粘人，做人求什么？求开心而已，我以前养过一只比熊犬，15岁走了，我老婆很伤心。”

10年间减重36公斤

郑则仕体重曾高达132公斤，现在96公斤，在10年间减了36公斤，“之前太重了，要慢慢减，减得太急会像泄气的气球。”

他减肥靠减少饮食及打保龄球，打球不用约人，可以随时一个人去打，减肥后身体各方面都有改善，受益的是自己。“我老婆向来都注意饮食，她是麻雀，食量非常小，所以身体一直保持得很好。”

近日多名圈中好友相继离去，郑则仕表示早已看化生死，只希望要走就走，痛苦的过程不要太长。“我妈妈20年前过世，她启发我很多。以前是她替子女抹屎抹尿（把屎把尿），到最后七八个月，冲凉及大小便都要人照顾，可以想象她有多难过，没有尊严了。我在医院见到好多老人家，半个月都没有家人来探望，我觉得政府应该帮，但子女照顾父母也是天经地义老。”