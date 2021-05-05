【送礼】BTS “The Fact Photobook”限量海报！

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ARMY 们准备好了吗?

太阳娱乐与飞凡娱乐取得香港和台湾的独家代理权，将推出全球独家的 BTS 限定版写真集 ——“The Fact BTS Photobook Special Edition: We Remember”!

该写真集由HYBE Corporation (旧名 Big Hit 娱乐) 给予许可生产，其中包括从未亮相的独家照片。

这个全球独家的写真集多达136页，亮点包括BTS “The Fact Music Awards 2020” (TMA 2020) 以及2021年2月的“MTV Unplugged”演出场景，其中更不乏一系列的精彩幕后花絮照。每本写真集都将附赠5张迷你海报，以及4套相片卡（每套8张）。

写真集的总主题为 “R”，意指 “Remember”，借此希望提醒所有经历了艰苦一年 的人们去记得身边一切珍贵与快乐的回忆。 R 也包含了另外4 个主题- "Remind", "Respect", "Restart" 及"Record"，这些都是BTS 的一些珍贵时刻，包括他们的演出及一直以来传达给大家正面和触动人心的讯息。

由韩国知名摄影师Shin Sun Hye操刀，希望让大家的2021年注入更多开心与美好的回忆，现已开放预购。欲知预购详情，请上太阳娱乐 / 飞凡娱乐 Facebook专页。

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请回答以上问题，连同你的名字、电邮和联络方式填入游戏表格

*本送礼活动附带条件（请点击查阅）。读者提供的个人资料，将只用于本次活动。