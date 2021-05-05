包勋评打破沉默：对不起 让你们失望了

本地艺人包勋评因醉酒驾驶，4月22日被控上法庭，相隔四天，新传媒于26日发文告说，公司在媒体报道前对包勋评因酒驾被控一事不知情，并指会跟对方解约。

包勋评连日来未对外发声，直至今天（5月5日）才在社交媒体打破沉默。他以英语发文，写道：“过去几个星期发生了很多事，对我来说真的不容易。我要先跟我的家人、朋友和所有爱我支持我的人道歉。我错了，我很后悔，对不起，让你们失望了。”

昨天正式与新传媒分道扬镳的包勋评，不忘在发文中感谢新传媒与新艺经纪经理人们的提拔，并向前东家和经理人道歉。

他说：“我会为我的行为负责，我会面对所有咎由自取的后果，会接受一切惩罚。我保证这是最后一次（犯错）。这是一次惨痛的教训，但我会让自己变得更好，变得更坚强。”

包勋评于文末说，当一切尘埃落定后，期盼可以获得大家的原谅，“希望你们可以再给我一次机会，证明我的诚意。谢谢你们，对不起。”

包勋评离开新传媒前，仍赶拍长寿剧《邻里帮》，未完成的戏份已确定由谢俊峰接替演出。《邻》搭档黄俊雄早前在社媒发文透露，与包勋评完成最后一场戏的拍摄，那是一场很美好和充满感情的戏，并指“会很想念他”。

在《邻》中和包勋评饰演欢喜冤家的蔡琦慧日前受访时说：“我们在片场经常聊天，感觉他是个乐天派、随和的人，发生事情后也一直保持冷静和理智，这是不容易的。”