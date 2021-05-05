《青你3》停播 人气选手余景天为何翻车？

今天（5月5日）凌晨，中国选秀综艺节目《青春有你3》宣布，广播电视局紧急叫停节目录制，并称会审查并整改存在的问题。

中国综艺节目《青春有你3》被广电紧急叫停。（爱奇艺官方微博截图）

消息一出，立刻掀起轩然大波。要知道，按《青春有你3》正常播出时间，节目总决赛仅剩四天。节目中的各家粉丝为偶像集资投票，希望自家偶像能进出道位，如今节目突然宣布叫停，让很多粉丝措手不及。

《青春有你3》停播消息一出，在网络上引起热烈讨论。（社交媒体截图）

与此同时，节目的C位热门选手余景天(Tony Yu)的经纪公司星宇谙乐（AstroMusic）发声明称，旗下艺人余景天因个人身体原因，退出节目录制。

经纪公司星宇谙乐宣布余景天退出《青春有你3》节目录制。（星宇谙乐官方微博截图）

“身体原因”这一措辞非常冠冕堂皇，余景天的退赛其实另有其因，和节目的停播也脱不了干系。

早前就有爆料，余景天父母余萍和李勤开设的KTV“景立娱乐歌城”涉黄、涉毒，不过，当时在网络上只是掀起小范围讨论，但并未导致节目暂停录制。有人猜测，此次节目被叫停，很有可能是遭到举报。

4月29日，有网友在社区网站豆瓣上爆料，余景天父母在中国四川成都开设的“景立娱乐歌城”非法经营，涉嫌卖淫，并容纳贩毒和吸毒人员。帖子当时获得几千条回复，不过，原帖目前已无踪迹，疑似被公关。

《青春有你3》前选手余景天父母在四川成都开设“景立娱乐歌城”。（豆瓣帖子截图）

《青春有你3》前选手余景天父母开设的“景立娱乐歌城”涉黄、涉毒。（豆瓣帖子截图）

4月30日，余景天的母亲李勤在社交媒体上澄清说，“涉黄”“涉毒”是不实言论和造谣。她称，“景立娱乐歌城”是2005年由万克勇、余景天的父亲余萍和她共同创办，早在2008年，她和余萍已将KTV的全部股权转让给合伙人万克勇。李勤的声明完全撇清了余景天父母和涉黄、涉毒的关系。

余景天的母亲李勤在社交媒体上称，“涉黄”“涉毒”是不实言论和造谣。（社交媒体截图）

不过，有网友认为李勤的声明疑点重重。一些网友说，“景立娱乐歌城”早在2004年就涉黄、涉毒，也不相信生意人会将工商变更拖这么久，要求提供更多证据，证明余景天的父母在2008年确实已和“景立娱乐歌城”脱离关系。

粉丝为偶像打投 成箱倒牛奶

《青春有你3》停播的矛头大多指向余景天。不过，也有人称，节目停播可能和“打投乱象”有关。

在《青春有你3》的打投模式中，粉丝购买节目赞助商的奶制品，扫描瓶盖内的QR码，赢得“奶票”，为偶像助力。在粉丝眼里，提供“奶票”的瓶盖比牛奶本身值钱得多。粉丝集资购买的牛奶喝不完，也很难转卖。早前社交媒体上流传的一段视频显示，粉丝雇人将成箱牛奶倒入沟渠中。

粉丝在用完牛奶瓶盖上的“奶票”后，雇人将成箱牛奶倒入沟渠中。（社交媒体视频截图）

余景天的父母涉黄、涉毒的消息传开后，余景天自然受到不少人的抵制，不过，网络上还有众多粉丝为他说情，并称会不离不弃，继续陪伴他。

选秀节目刺激了大规模的粉丝经济，从而衍生出一系列的饭圈文化。的确，粉丝将偶像作为精神寄托无可厚非，但是，当偶像触及到道德和法律问题时，应慎重考虑、理智追星。