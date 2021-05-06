香港歌手李明蔚抗癌九年病逝 马浚伟：不用痛了

（香港讯）香港歌手李明蔚（Sarena）于2012年患上罕见的鼻咽腺样囊性癌症，多年来一直积极抗癌。最近病情反复，日前已转入疗养院，前天传出病逝噩耗，终年31岁。

好友马浚伟代李明蔚在社媒发文，留言：“按照Sarena李明蔚的意愿，本人（马浚伟）代表她的家人在此公告，明蔚于今天，即2021年5月4日下午5时10分，回到了天父的怀抱。感谢各方对明蔚一直以来的关心、支持和爱护！感恩！祝福大家！”马浚伟随后在面簿发文与好友道别，“不用痛了！不用怕了！乖乖在天家等马仔哥哥！我们静待那天，再见！”

李明蔚20岁时以香港组合“小龙凤”成员出道，于2012年确诊患上罕见的鼻咽腺样囊性癌症，演艺事业被迫中断。2016年病情恶化，肿瘤再次扩大，开刀后更因为神经发炎导致面瘫，口齿不清，右耳剩下三成听力，前年癌细胞扩散至肺、肝、肾，到近月情况急剧转差，背脊骨和心口骨愈来愈痛，出院后要以轮椅代步更出现肚积水。她4月20日早上更新社交平台，透露自己被转送疗养院，要长期吸氧气，未料终究不敌病魔。

马浚伟自从多年前认识李明蔚以来，就一直对她十分关切，也提供了许多帮助。早前得悉李明蔚希望接受免疫细胞治疗，他立即为她直播音乐会，筹措医药费。

此外，李明蔚生前一向视容祖儿为偶像，容祖儿除了曾邀请她看演唱会，也曾在个人慈善基金中，拨六位数捐助李明蔚的治疗费用。得知李明蔚去世消息，容祖儿于IG贴出合照说：“亲爱的Sarena，能够认识到你，感受到你对生命的热诚，你对梦想的坚持，令我更感受到生命不在乎长短，只要活得精彩，足以无悔一生，愿你在天国远离痛苦，我们永远怀念你！”