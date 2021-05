你的婚礼 My Love(PG13)

娱乐性★★★☆/艺术性★

故事:周潇齐(许光汉饰)高中时期对转校生尤咏慈(章若楠饰)一见钟情,两人感情升温,女方却不告而别。周潇齐发现尤咏慈的踪迹,努力考进对方的大学,对方却已名花有主……两人分分合合,情牵15年。

短评:改编自韩星朴宝英与金英光主演的韩国同名电影。台湾演员许光汉与中国大陆小花章若楠的搭配舒服,两人从高中生演到出社会,样貌无违和感,尤其是许光汉,他把少年的天真浪漫与爱情至上诠释得讨喜,有十足的圈粉能力。“爱人结婚了,新郎不是我”的题材不太新鲜,挺典型的浪漫电影。比起“撒糖”成分,更喜欢刻画遗憾与放手的情节。

跟你老婆去旅行 A Trip With Your Wife(PG13)

娱乐性★★★/艺术性★

故事:阿诚(张书豪饰)对大学吉他社美女小雅(陈妍希饰)一见倾心,阿诚抱得美人归后,好友阿智(凤小岳饰)却不告而别。毕业后,阿诚与小雅的婚姻触礁,阿诚的公司出现财务危机,阿智此时惊喜现身,他愿意出资帮老友解困,代价是:小雅得陪他去旅行!

短评:电影由《比悲伤更悲伤的故事》的林孝谦执导,探讨婚姻课题。前段描述三位主角的大学生活及男追女的过程,步调轻松,但着墨过多,应该更快进入“跟你老婆去旅行”的加拿大主戏。张书豪的喜剧表演有惊喜,他与美国演员隋凯在异乡上演“跟踪记”,过程不乏笑料。陈妍希继续当“校园女神”,凤小岳则��续耍帅,两人的角色发挥空间不大。

未曾走过的路The Roads Not Taken (PG13)

娱乐性★★★/艺术性★☆

故事:年老的李奥(Javier Bardem,哈维尔巴登饰)经常陷入迷惑不解的精神状态,女儿莫莉(Elle Fanning,艾丽芬妮饰)成功劝说李奥踏出家门看医生,一天下来状况连连,令莫莉心力交瘁,工作也岌岌可危。

短评:《时光之旅》(Orlando)女导演Sally Potter(莎莉波特)自编自导的新作,故事取材自患有遗传疾病尼曼匹克症的亲人。戏中,哈维尔巴登的精神状态游走于过去与现实,共三条时间线,观众若不全神贯注,极可能在时空交错中“迷路”。家人生病,看护者不易,必须保持乐观,学会苦中作乐,却又难掩无助,艾丽芬妮的诠释让人感同身受。

马德里金库盗数90分钟 Way Down(PG13)

娱乐性★★★/艺术性★

故事:西班牙银行的设计没有蓝图,没有资料,几乎无法潜入,然而在极具领袖风范的艺术鉴赏家华特策划下,酷妹罗琳(Astrid Berges-Frisbey,阿斯特丽德·伯格斯-弗瑞斯贝饰)与大学生汤姆(Freddie Highmore,弗莱迪海默饰)等人,接受充满刺激的挑战——潜入银行金库偷取一个宝藏,他们只有90分钟作案。

短评:偷窃故事主轴跳脱不出框框,但小细节颇有巧思,作案时一发生状况,随时得做出应变。神偷们个个身手不凡,片尾男女主角差点丢命的戏码,让人看得肾上腺素飙升。阿斯特丽德曾在《加勒比海盜:魔盜狂潮》(Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides)演出裸露上半身唱着魅惑歌谣的美人鱼,诡异惊悚,这回化身为神偷,外形酷性格也利落。她与男主角缺乏火花,因为英国男星弗莱迪海默,从头到尾只有一个呆萌表情。

那些希望我死的人 Those Who Wish Me Dead ( NC16 )

期待指数★★★☆

故事:空降森林消防员汉娜(Angelina Jolie,安吉丽娜卓莉饰)在一场大火中误判风向,未能及时救人而备受打击。她邂逅失去亲人的小男孩康纳(Finn Little,芬恩利特饰),两人穿越茂密的森林,躲避无情的杀手及肆虐的森林大火。