陈展鹏《逆天奇案》开播反应佳

（香港讯）拍罢一年半，《逆天奇案》重见天日，周一开播，反应好口碑佳，收视竟成了TVB 2021年至今两线剧集之冠。

视帝陈展鹏、林夏薇、黄智贤主演的无线剧集《逆天奇案》周一首播，首集平均收视高达25点，这也陈展鹏阔别电视荧光屏多年的首部作品。

除了有好收视之外，剧集开播至今，好评如潮，不少网友纷纷在网上留言表示剧集拍得很有电影感，尤其第一集的紧张场面无数，节奏也很紧凑，当中包括警方与悍匪枪战、飞车追逐及飞虎队与恐怖分子枪战。

一改以往造型

此外，也有网友大赞陈展鹏在剧集中大显身手，既与匪徒搏斗，又要投考飞虎队，多个场面都相当有型。而且陈展鹏这次一改以往造型，蓄留胡子，Man爆示人，与林夏薇演感情戏时亦甚有默契。而黄智贤饰演的Nic Sir甚有智慧、分析力强，黄智贤演得相当扎实，甚有说服力。

最叫网友惊叹的是，剧集也找来多位实力派演员助阵，像钱小豪、鲍起静、米雪、罗兰和麦玲玲等，其中钱小豪饰演的飞虎队队长最抢镜，可惜他只是客串，第一集中就被恐怖分子击毙。

《逆》剧一出街反应好，台前幕后兴奋不已，但也有美中不足的地方，就是钱小豪竟然用配音，叫网友不解。总监制刘家豪解释，因钱小豪在电影中是用配音，观众已熟悉他在电影中那把声音，所以就找电影中配他的配音员配音。

收视报捷 陈展鹏：好的开始

收视报捷，主角陈展鹏表示是好的开始。

陈展鹏受访时说：“是一个好的开始，台前幕后都用了好多心血，这套剧都拍了一段时间，后期也用了好多心思，每一集结尾都下足功夫。”

说到网民指有电影感，陈展鹏指剪接、后期工作应记一功，他说：“画面、构思同好多特效都加了其他元素，这部剧有港产剧味道，节奏好快，一幕接一幕之余，透气位亦摆得好靓，多方面都做得好好。”

《逆天奇案》周一至五晚上8时30分，翡翠台（星和娱乐838频道、新电信电视511频道）；也可在Hub戏剧首选（星和娱乐860频道）、Go Select及 TVBAnywhere+应用观看。