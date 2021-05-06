黄树棠昨设灵 刘德华、成龙、古天乐送花圈悼念

（香港讯）香港资深演员“求叔”黄树棠上月因肺癌离世，享年74岁，昨天（5日）于世界殡仪馆设灵。他的胞妹也是艺人黄文慧及儿子黄荣璋昨日一早到场打点，灵堂布置简洁，遗照中的棠哥身穿花恤衫、笑容灿烂，横匾则写“永远怀念”。

昨前往吊唁的圈中好友包括尹天照、袁文杰、陈炜、田启文、欧锦棠夫妇、吴浣仪等。刘德华、成龙、古天乐、关菊英、罗兰、钱嘉乐和汤盈盈、方平和鲍起静则致送花圈悼念。

胞妹黄文慧落泪：当他去拍外景

黄文慧和“求叔”儿子黄荣璋在灵堂接受香港传媒访问，黄荣璋透露丧礼没有任何宗教仪式，“爸爸临终前吩咐，他本身是道教，但近年不喜欢吵闹环境，他想大家开心、安静，不希望大家愁眉苦脸，所以没有任何仪式，鞠躬便可”。

黄文慧受访时忍不住哭着表示不舍哥哥，“我和他在影视圈出生入死，我好爱他，希望他100年后又一条好汉再战江湖。我平时不会哭，我不应该哭，当送棠哥（求叔）坐飞机去拍外景，有琴姐（李香琴）和炳哥（谭炳文）等他，一齐去登台唱歌，不愁寂寞。”

陈炜乐与求叔共事

众艺人灵堂前忆述“求叔”，陈炜和“求叔”合作过七八部电视剧，第一部《雪花神剑》，她是新人，什么也不懂，棠哥很关心她，令她不紧张。陈炜称他为人乐观、潇洒，和他共事很开心，私下一直保持联络、有聚会，大家打成一片，没辈分之分。

欧锦棠进了亚视认识棠哥（求叔）后，发现他是很好的前辈，“棠哥好风趣，与他开工好开心，不会闷，工作又很认真”。

尹天照与棠哥合作无间，对棠哥离世感突然，一直以为棠哥会康复，他们俩想再合作，计划拍网络电影，可惜棠哥走了。