老公照顾女儿超甜蜜 打动徐若瑄芳心想婚

（台北讯）台湾女星徐若瑄跨足歌唱、电影事业，深受粉絲喜爱，最近担任台湾某杂志封面人物。她受访时爆料，2014年决定嫁给本地富商李云峰，是因为觉得老公照顾女儿超甜蜜。

她说：“因为从小我父亲就不在身边，我先生对两个女儿的关心跟照顾，让我非常感动，例如会蹲下帮忙她们绑鞋带，或帮女儿吹头发，这些都是我从没有体验过的东西，我觉得他是一个非常甜蜜的人。”

李云峰与孩子日常般的亲密互动，打动她想婚的念头，“我是一个很务实的人，对婚姻从来就没有梦幻的想像，而且我也没有想要什么蜜月。我一嫁过去后，就开始跟两个女儿一起睡觉，因为我不想女儿们觉得爸爸的爱被分走了，而是多一个人来爱她们。”

徐若瑄难忘怀孕生儿子Dalton期间，卧床近五个月时间，安胎的过程让她挨了300多针，孩子的早产更激发她为母则强的坚毅，“当妈后，学会最多的就是放下，自己一些想做的工作跟事情得先放一边，但并不会因此觉得可惜，我的个性不是会后悔的人，放掉了就放掉了。”

她也谈到小学三年级父母的离异，埋下成为“钢铁V”称号的种子。为了奖品而参加的歌唱比赛，成了她踏进演艺圈的起点，“我把自己当成家里的父亲，刚入行时的表演，对我来说只是赚钱的事业，因为家里很多开销得付，我不敢停下来。”

从房租、吃饭到各种花费，徐若瑄一肩扛起，没有富裕家庭背景的撑腰，演艺事业就扮演让一家人不饥寒受冻的工具。徐若瑄说：“我很健忘，吃过的苦，过去就忘了，所以才能一直这么乐观，要说的真正的放下重担，应该是家里的债都还完、也克服很多困难，加上买了第一个房子之后，心情才真正的放松。”