防疫条例收紧 两电影节放映场次调整

由于政府收紧防疫条例，正在举办的第9届华语电影节与昨天起至23日举办的第30届欧盟电影节受到影响。

华语电影节主办单位前晚在社交平台宣布，星期六（8日）与星期天（9日）的放映场次将做出调整，嘉华新达城人数过百的《南巫》《手卷烟》和《掬水月在手》，部分观众将安排到另一影厅观影，时段也会更动。Filmgarde Bugis+放映的《莫尔道嘎》将安排到另一影厅观影，时段相同。已购买以上四部电影的读者若受到影响，将接获短信通知，并必须携带戏票／确认电邮到戏院柜台换取另一张戏票。

一组不得超过五人

奥登剧场（Oldham Theatre）的场次每场限定为50人，电影节将发出电邮通知已购票者，《听见台湾》《热带鱼》《家庭式》与《罪与罚》需要一些观众自愿退票。此外，电影节也宣布明、后两天所有场地所有场次的映后座谈取消。

新加坡电影协会参与主办这两个电影节，电影协会主席陈继贤昨天接受《联合早报》访问时说，在黄金戏院举办的欧盟电影节好几场电影戏票已售罄，“由于之前疫情对场地的规划，人数本来就不超过百人，不过我相信有些人所预购的票是超过五人，我们得拆开成不超过五人一组，拆开后若与他人的座位无法保持在规定的安全距离，会请他们退票或改看其他电影。”陈继贤认为受影响的购票者不多，“大家购票时都已留下联络号码，就方便通知。”他说欧盟电影节原本就没举办映后座谈，所以不受影响。

《南巫》加场仍一票难求

陈继贤认为在疫情期间还有机会举办电影节，是很庆幸的一件事。谈到华语电影节一些片例如《南巫》加场后依然一票难求，如今星期六若多安排一个影厅放映，在符合安全距离后，是否顺便卖掉其他多出来的戏票，陈继贤说：“当务之急是处理好受影响的购票者。当然有多一些观众群是好事，但星期六、日的片子，时间很赶，再来也要看片源方答不答应。”

欧盟电影节昨天也发出文告，强调消费者的安全第一，所有现场演说与活动将取消，也将遵循每组购票不超过五人的限制。电影节将释放出原本预留给大使馆的座位给受影响的购票者，如果还是无法安置好这些人，电影节将让他们退票。