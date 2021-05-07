歌曲《哑巴》记录无奈感 曲婉婷遇不平事绝不哑忍

中国歌手曲婉婷时隔四年推出新歌《哑巴》，人在加拿大温哥华的她，昨天接受本地媒体视讯访问。她坦言三年前创作《哑巴》时，是为了记录当时的无奈。“被人误解，恶意伤害，觉得自己说什么别人也不听，再解释也没用，写着写着，我想，如果别人不想听，可以换一个角度面对，就不说了。沉默是金，这也是一种态度，就是你不值得我再多说一个字。”

《联合早报》记者问她，是曾经遇到怎样的事情，选择当哑巴？怎样的事情又绝不哑忍？

她张大双眼叹了一声：“哇！这个问题问得真好！”之后犹豫了几秒，才缓缓地说：“对于正义，就是我觉得不公平的事情，不可能不发声，包括为自己说话，但也得看情况，还是要考虑更多……”说着，又显得犹豫。

问她出道至今遇过最不公平的事情，她欲言又止，“我不想再提以前的事，那是我的过去，但我学习了很多。”然后微笑跟记者说：“我们应该喝杯茶或咖啡好好聊聊这个。”

曲婉婷没有明说，但大家都知道她不愿再提的事情，即是她创作《哑巴》的灵感，是她母亲的案子。

曲婉婷的母亲张明杰曾任黑龙江省哈尔滨市发改委副主任、市城镇化建设领导小组办公室主任，因涉嫌贪污、受贿以及滥用职权三项罪名，于2014年9月被羁押，所涉金额达3.5亿人民币（逾7000万新元）。2019年3月，案件一审三年后重新开庭，哈尔滨检察院撤回贪污一罪，案件仍在审理中。

坚守真相，心存希望

曲婉婷曾在社媒为母亲喊冤，包括去年9月在微博贴文：“6周年，无果，继续努力保持一颗相信正义的心，相信人间定有道、有法、有青天”，遭中国网民抨击。她这次推出新歌的消息一出，大陆网民也大喊抵制。

这次访问，唱片公司以“以免涉及不必要的法律问题”为由，禁提问与曲婉婷母亲案子相关问题，记者只能旁敲侧击。

谈及网民的攻击，曲婉婷冷静地说：“我内心有一个坚定的真相，我不能逼迫大家喜欢我，也不能把攻击我的人的嘴都封上，能做的就是调整自己的心态，坚守真相，心存希望。”

她自认会聆听别人的话，把自己放在对方的位置去想，但很多人不会这样对她。“我也不怪他们，因为每个人的经历不一样，我不能要求你百分百体会我的感受，但我希望每个人都能接受别人的生活及想法和自己不一样，不要只用你的世界去审判一个人，那世界会更和平一些。”

因疫情改变饮食

冠病疫情期间，曲婉婷多半待在家里，她说做了很多研究，了解人类在地球上该尽的一份责任，并改变了饮食，成了全素食者。她常在社媒贴文，呼吁爱护动物，爱护地球。她说：“我每天会分享一些值得传扬的美德，还有我们应该改变和努力的事情，希望大家变得更善良。”

她还考了营养学文凭，笑说：“我没有要靠这个吃饭，我的目的是希望我说关于饮食和健康的话题时，别人不要以‘你只是唱歌的，懂什么啊？’的态度看我。我希望我的话是有分量的，这样才能帮助更多人。”

她昨天在镜头前心情显得开朗，她说：“自己快乐，就能帮助他人。像我写这首歌，是疗自己的伤，也能疗别人的伤，这就是我的快乐，是我活着的意义，我会一直这样做。”