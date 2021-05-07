被儿子嫌讲话大声 张柏芝弱听秘密藏23年

（综合讯）港星张柏芝嗓音特殊，很像过于嘶吼后的沙哑。她最近上中国大陆综艺节目《让生活好看》，聊到跟儿子之间的互动，透露自己在长子Lucas心中有不少缺点，比如“讲话大声”，但其实她一直没告诉儿子自己弱听，因为“怕他乱想，或是心疼我”，首曝光出道23年来从未公开的秘密。

张柏芝育有三个儿子，平时和孩子关系亲密，13岁的Lucas现在进入青春期，平时跟妈妈说话都酷酷的，但因为有了喜欢的女生，还是会向妈妈讨教“要怎么样变成一个好男生”。但她开玩笑说，其实儿子谈恋爱最大的问题不是这个，而是“你妈妈太完美了，你要找一个好的女人很难”，把小孩逗得啼笑皆非。

张柏芝还在节目中打电话给Lucas，和他讨论新学校的事，问他要不要到上海看看她觉得还不错的国际学校的环境；电话里Lucas的声音和谢霆锋几乎一个样，酷劲也神似老爸，不是回答“嗯”就是“No”，张柏芝的每句话几乎都被儿子标上句点。最后她挂电话时还松了一口气，其余主持人及嘉宾群都感到极讶异，为何张柏芝跟儿子讲话这么小心翼翼又害怕的样子？

张柏芝回说Lucas正值叛逆期，说话要特别小心，要是说错什么儿子不认同的话，“他们虽然不会跟我讲，但是他心里面已经定了我的位置（定位成他不认同的人）。”