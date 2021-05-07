房子塌了 偶像倒了 粉丝怒了

2018年，中国掀起偶像选秀热潮，有人称这一年为“偶像元年”；去年每个月，陆续发生年轻偶像形象大崩坏，简直可以做成“塌房”月历，有人戏谑称之为“塌房元年”。

“房子塌了”是粉丝圈术语，原意指粉丝所追的偶像明星有了恋情，后来扩展为偶像的各种负面新闻曝光，如劈腿、卖假货、暴力倾向、变态性癖好、假富二代形象等，粉丝看到自己热爱的偶像形象崩塌，好像房子突然倒塌那么饱受打击，比喻栩栩如生。

据统计，整年被曝光恋情的年轻偶像约30人，其中超过70%是通过选秀出道的，甚至有些还是实习生，没出道房子先塌了。媒体戏称，艺人仿佛是约好了一起谈恋爱，年末忙着冲业绩。若扩大至“负面新闻”，“塌房”人数增加到接近40。有圈内人吐槽：“很多人不知道，自己成团出道的那一天，就是人生巅峰，从此就开始走下坡路。”

小小年纪触法犯罪

这当中，以下几起触法比较严重：

一、曾参加过选秀节目《以团之名》的乐华娱乐练习生黄智博，因口罩诈骗案被捕。

黄智博获刑三年三个月。（微博）

二、因《声入人心》而成团的仝卓，在直播时自曝高考舞弊、学历造假，最后被逐出圈，网民笑他：“房子塌得连地基都没有了。”不久，他的团友高天鹤，也被网民踢爆在参加全国播音员主持人资格证考试时有违纪行为，最后也被踢出节目。

因《声入人心》节目而成立的男团，因为高天鹤（右一）、仝卓（右三）先后出事而完蛋了。（互联网）

一团11人 10人塌房

最好笑的是，通过《创造营2019》成为当前中国最红男团之一的R1SE组合，11人成团，10人“塌房”，几乎承包了去年偶像界的热搜。

R1SE组合有11人，去年10人接连出事，网民嘲讽终于认识全团了。（互联网）

还有个人连续塌房的例子。R1SE成员任豪，先是被爆和网红玩密室逃脱，后来又被前女友爆料交往时他骗说自己是室内设计师。

还有韩团Wanna One成员赖冠霖被拍到当街抽烟、随地吐痰、公开骂脏话，之后被拍到和女制片张采采同居。

赖冠霖连续两度塌房。（互联网）

此外，通过《青春有你》出道的男团Unine，成员多人塌房，其中的姚明明后来得改名为姚柏南重新出道。

男团Unine多个成员塌房，其中还有人得改名重新出道。（互联网）

房子为什么塌？

偶像的房子为什么总不牢靠？有以下几个原因：

1）选秀太多成名太快

近年的中国选秀节目是从2018年复制日韩模式开始，《偶像练习生》的成功，引领一个又一个同质化的选秀节目。每年好几个选秀节目，一个节目能出几十甚至上百个选手，成名太快，偶像不会珍惜。

2）年纪太轻培训不足

这年头，造星工程机械化、快餐式的选人捧人，偶像都是速成的、随时可被替代的，经纪公司和节目把热度和利益放在首位，拼的是速度而非质素。何况偶像出名要趁早，20岁前参加选秀者比比皆是，他们大多还不成熟，入圈后容易误入歧途，或入行前早已犯下前科。新人急着出名，未必来得及对偶像所担负的责任有明确的认知。

3）疫情太长粉丝太闲

去年突发的疫情几乎中止了所有娱乐活动，偶像闲闲没事做，无聊时就谈谈恋爱解闷，粉丝闲闲没事做，无聊了也加紧跟拍解闷。

塌房方式多元化

连环“塌房”发生的方式，反映新时代的特点——以往曝光艺人黑料的主要是媒体，现在越来越多元化。

首先是粉丝行为，偶像负责。去年2月，一名写手在网上发文，把爆红网剧《陈情令》的偶像主角肖战设置成“女性化”角色，激怒粉丝，闹到网站遭到关停，最后引起其他网民为捍卫创作自由而反击，对肖战代言的品牌、演出的剧集进行恶评。无辜的肖战等于为他在事件中保持缄默，被认为不负责任而付出了代价。

肖战为粉丝的不理智付出代价。（互联网）

其次是当事人“重锤出击”。多名偶像恋爱、劈腿都是因为聊天记录等各种隐私被曝光。原本前途无量的仝卓是在直播时自曝高考舞弊、学历造假，不但导致自己高考成绩无效、毕业证撤销，直接断送演艺生涯，更牵连其继父撤职、多人被处分，网上引为笑谈。

再来是互联网普及，让网民越来越容易爆料，尤其是变态粉丝最致命，他们行为极端，爱好跟踪、偷拍明星的日常。例如凭借《创造营2019》获得关注的陆思恒，被曝与SNH48组合成员冯薪朵疑似同居，爆料的就是冯的变态粉丝，他在偶像家门口安装隐藏摄像头，时刻监视偶像的举动，才拍到她同居的证据，可以说已经触碰了法律底线。

冯薪朵（左）和陆思恒被变态粉丝拍到同居证据。（互联网）

腥闻是老的辣

不过，一系列“塌房”风暴，对比热搜流量，都比不上资深偶像罗志祥，他的话题热度遥遥领先年轻偶像，只能说“腥闻还是老的辣”！

罗志祥被女友周扬青踢爆私生活混乱，新闻效应红足一整年。（互联网）

塌房事件还延续到今年，只是案例少了。在可预见的未来，娱乐圈“塌房”势将成为常态。有粉丝无奈自嘲：“只要我脱粉够快，塌房就砸不到我！”